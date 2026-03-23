El Arsenal no levanta cabeza

El peso de la historia vuelve a caer sobre los hombros del Arsenal. La reciente estadística que señala que el conjunto londinense ha perdido sus últimas cuatro finales de la Copa de la Liga no es solo un dato anecdótico: es un síntoma de una tendencia que empieza a marcar una era. Nunca antes, en la historia de la competición, un equipo había encadenado tantas finales sin lograr levantar el trofeo.

Lejos de tratarse de una simple coincidencia, esta racha invita a un análisis más profundo. Durante décadas, el Arsenal fue sinónimo de competitividad y éxito en el fútbol inglés, especialmente bajo la dirección de Arsène Wenger, quien consolidó una identidad reconocible basada en el buen juego y la regularidad. Sin embargo, en los últimos años, el club ha transitado por un proceso de reconstrucción que, aunque prometedor en ciertos aspectos, sigue mostrando grietas en los momentos decisivos.

Gestión de la presión

Las finales perdidas no solo reflejan derrotas deportivas, sino también una dificultad recurrente para gestionar la presión. En competiciones de eliminación directa, donde cada detalle cuenta, el Arsenal ha evidenciado carencias tanto en solidez defensiva como en eficacia ofensiva en los partidos clave. Este patrón ha alimentado un relato de fragilidad que contrasta con la ambición de una entidad que aspira a recuperar su lugar entre la élite.

Aun así, el contexto no es enteramente negativo. Bajo la dirección de Mikel Arteta, el equipo ha mostrado signos de crecimiento, con una plantilla joven y competitiva que ilusiona a su afición. La cuestión que queda en el aire es si este proyecto será capaz de romper la inercia en las finales y transformar la experiencia acumulada en aprendizaje.

Porque, en última instancia, las rachas están para romperse. Y en el caso del Arsenal, poner fin a esta sequía en la Copa de la Liga no solo significaría sumar un título, sino también cerrar una herida abierta y redefinir su narrativa reciente. El reto, como la historia demuestra, no será menor.