Argentina e Inglaterra firman el primer tiempo más cerrado del Mundial

Argentina e Inglaterra dejaron un primer tiempo de máxima tensión y poquísimo fútbol cerca del área. La semifinal entre ambas selecciones registró apenas 0,08 goles esperados en los primeros 45 minutos, el dato más bajo de cualquier primera parte en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El registro explica perfectamente el tipo de partido que se vivió desde el inicio: mucho respeto, muchos duelos, pocas ventajas y casi ningún espacio real para atacar. Dos selecciones con talento de sobra, pero también conscientes de que cualquier error podía cambiar por completo el camino hacia la final.

Ni Argentina ni Inglaterra lograron generar situaciones claras antes del descanso. El partido se movió más en la tensión que en la producción ofensiva, con ataques muy controlados y defensas que consiguieron imponerse en casi cada acercamiento.

El dato de los 0,08 xG habla de una semifinal bloqueada, dura y marcada por el miedo a conceder más que por la voluntad de romper. En un escenario así, cada pérdida, cada balón parado y cada transición se convirtió en una pequeña amenaza, aunque las ocasiones reales tardaron en aparecer.

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Fue un primer tiempo de ajedrez, más que de intercambio. Una semifinal cerrada al máximo, propia de dos equipos que sabían que estaban a solo un paso de la final del Mundial.