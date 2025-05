La 'Araña', al acecho del 'Tigre'

El Atlético de Madrid no ha hecho su mejor temporada. Los del Cholo Simeone, en los momentos importantes, no lograron imponerse a sus rivales, por lo que, en el tramo final, se quedaron sin opciones de conquistar ningún título. Pese a todo, los rojiblancos mostraron una buena versión en el pasado de LaLiga ante el Betis y, como no, Julián fue el gran protagonista.

El delantero del Atlético de Madrid marcó un 'doblete' en la goleada contra el equipo de Pellegrini, que jugará Europa League la próxima temporada. De esta manera, la 'araña' ya acumula un total de 28 goles en 53 partidos disputados con el conjunto rojiblanco en todas las competiciones. Las cifras demuestran que, sin duda alguna, la fuerte inversión que hizo la dirección deportiva del club fue todo un acierto.

Julián se trata del jugador que más goles ha logrado en su primera campaña como jugador rojiblanco desde Radamel Falcao en la temporada 2011/12, que marcó un total de 36 goles en 50 partidos.

Simeone, tras finalizar el partido, se deshizo de elogios a su delantero, reconociendo que el equipo, en algunos momentos, no ha estado al mismo nivel que él: "Tanto Julián como (Alexander) Sorloth han marcado muchos goles, 15 y 17 en La Liga, que son números extraordinarios. La verdad es una pena que por nuestra culpa no pudieran pelear más por el campeonato. No necesitamos seis Julianes, siempre hemos competido con jugadores que saben competir", explicó.