Apuestas Inglaterra vs España: la hora de la verdad

España se mide a la anfitriona Inglaterra en cuartos gracias al gol de Marta Cardona que dio la victoria a la selección española en el minuto 90 en el partido frente a las danesas. Un gol que sumaba tres puntos al casillero de la selección española en la última jornada del grupo B y a su vez suponía la clasificación a cuartos.

A pesar de la victoria, el partido puso de manifiesto que la selección entrenada por Jorge Vilda tiene problemas de cara al gol, si bien la ausencia de varias de sus artilleras por lesión explica buena parte de estos problemas.

El partido frente a las anfitrionas se antoja complicado, ya que las inglesas son una de las principales aspirantes a llevarse la presente edición de la Eurocopa. Han ganado sus tres partidos de frase de grupos, clasificándose de esta manera como primeras de grupo. En los tres partidos se las ha visto muy motivadas, con ganas de hacer las cosas bien y dejando en sus dos últimos encuentros sendas goleadas frente a Noruega e Irlanda del Norte.

Cabe recordar que en los tres últimos torneos Inglaterra no sólo ha llegado a las semifinales de todos ellos, sino que cuenta con la ventaja de jugar en casa, con su afición y con una entrenadora, Sarina Wiegman, que ya sabe lo que es ganar un título con su país natal: Holanda.

Las opciones de la selección española pasan por tener un control del juego en todo momento, además de mejorar otras cuestiones como la fluidez en el juego, o la capacidad de finalización. La capacidad goleadora de las inglesas ya ha quedado más que demostrada en la fase de grupos y Jorge Vilda ha manifestado en rueda de prensa que las favoritas para meterse en semifinales son las leonas, siendo claras candidatas a llevarse el torneo junto a Francia y Alemania.

Quizás la falta de acierto de cara al gol podría solucionarse si Jorge Vilda alinea de inicio a Amaiur, una de las máximas goleadoras de la pasada Liga. No ha jugado ni un solo partido de titular en la presente Eurocopa. Ante Dinamarca, fue la primera vez que salió del banquillo y lo hizo tan solo para calentar.

Está claro que Jorge Vilda no confía en Amaiu pese a la falta de pegada de selección, porque, pese a estar lista para salir, el seleccionador hizo un gesto muy feo al no darla opción alguna de ingresar al terreno de juego. Teniendo en cuenta que la selección tiene un estilo de juego con mucho balón, pero muy poca pegada, la ausencia de Amaiur en el once se antoja más una cuestión personal por parte del seleccionador.

Apuestas JJAnalistas Eurocopa 2022: Inglaterra vs. España

Al margen de posibles polémicas, España no parte de favorita para el partido de cuartos, si bien considero que nuestra selección se va a dejar la piel en el campo y en cada acción del partido, por lo que la cuota [1.8] que nos ofrece Betfair en relación a "Ambos equipos marcan" me parece muy buena.

Tal y como se ha señalado previamente, la falta de acierto de nuestra selección es evidente, pero considero que, en esta fase del torneo, van a dar la cara y buscarán anotar desde el primer minuto. Jugar en casa de las inglesas va a ser complicado, más teniendo la afición en contra, pero el grupo está unido y podrían dar la campanada si mejoran varios aspectos de su juego.

Por otro lado, considero que la cuota [2.00] que nos ofrece Betfair para la victoria de Inglaterra me parece muy buena cuota de por sí, más cuando veo a las inglesas una de las 3 aspirantes a llevarse la presente edición de la Eurocopa. Las leonas vienen muy motivadas de la fase de grupos y para este partido, van a tener a la afición de su lado.

Por último, en lo que respecta a Combiartido, Betfair nos ofrece una cuota [2.12] para "Más de 2,5 goles e Inglaterra 3 o más tiros entre los 3 palos". Es una cuota cuanto menos arriesgada, pero considero que es una cuota que hay que probar.