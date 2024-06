Apuestas fichaje Marcus Rashford: el FC Barcelona toma ventaja sobre el PSG

Por segundo mercado de fichajes consecutivo, Marcus Rashford está en el radar del FC Barcelona. Hubo medios catalanes que afirmaron que el futbolista inglés se llegó a ofrecer al conjunto azulgrana el pasado invierno, aunque esos supuestos contactos no terminaron concretándose.

Lo cierto es que su rendimiento en el Manchester United esta temporada ha estado por debajo de las expectativas. Después de anotar 17 tantos y dar 5 asistencias en Premier League durante el curso 22/23, el delantero mancuniano viene de firmar 7 dianas y 2 pases de gol esta última campaña, cifras que van acorde al pobre rendimiento de los diablos rojos en todas las competiciones y que le han dejado fuera de la Eurocopa 2024.

De cara al próximo año, el United no le cierra las puertas de salida prácticamente a nadie. Sólo hay tres jugadores con el cartel de intransferibles dentro del club. Rashford no está entre ellos.

¿Cuánto vale Marcus Rashford?

Es la gran pregunta. Si hacemos caso del valor de mercado de Transfermarkt, Rashford está tasado en 60 millones de euros, 25 menos que en 2022, pues su última temporada en Inglaterra ha sido bastante floja en cuanto a números.

Pero las informaciones en Inglaterra hablan de que el Manchester United sólo estaría dispuesto a venderlo a cambio de un importante desembolso económico. Los mancunianos pedirían por él hasta 115 millones de euros, casi el doble del valor de mercado mencionado anteriormente. De ser cierto, habría clubes que quedarían automáticamente fuera de la carrera por el delantero británico.

El FC Barcelona, favorito para hacerse con los servicios de Marcus Rashford

A sus 26 años, Rashford todavía no sabe lo que es vestir una camiseta diferente a la del Manchester United. Llegó al primer equipo en la campaña 15/16 y, desde entonces, no se ha movido. La salida de Cristiano Ronaldo parecía abrir una puerta al protagonismo del ariete británico, y así fue el pasado curso, pero no ha podido refrendar esos números en la 23/24.

Y el Barça necesita caras nuevas. La marcha de Raphinha (acaba contrato en 2027) es una de las posibilidades que se valoran en el seno catalán a lo largo del verano, y ese hueco se adapta perfectamente a las características de Rashford, cuya disposición habitual en el terreno de juego es la de extremo izquierdo.

Si hacemos una comparativa entre Raphinha y Rashford, el brasileño sale perdiendo. Su mejor temporada fue en el Vitoria Guimaraes hace seis años, cuando anotó 15 goles en 32 partidos. Por su parte, el jugador del United ha alcanzado la cifra de 17 tantos en una sola temporada de Premier hasta en dos ocasiones.

1. Marcus Rashford firma por el FC Barcelona antes del 1 de septiembre a 2.6

El PSG es el segundo candidato en los pronósticos

Los parisinos tendrán que acometer una profunda remodelación de plantilla tras la salida de Kylian Mbappé este verano rumbo al Real Madrid. Y el dinero no parece un problema para Al-Khelaifi.

No obstante, según informan medios franceses, el interés del PSG por Marcus Rashford se ha enfriado durante las últimas semanas, hasta tal punto que podría haberse convertido en un 'Plan B'. Victor Osimhen, el delantero nigeriano del Nápoles, se ha colocado en la pole de preferencias para los parisinos.

2. Marcus Rashford firma por el PSG antes del 1 de septiembre a 3.8

Arsenal, Real Madrid... ¿qué más destinos hay para Rashford?

Ningún otro equipo se acerca en las apuestas a Barcelona y PSG, pero todo puede cambiar en cuestión de segundos dentro del mundo del fútbol, así que no podemos descartar ningún escenario para Marcus Rashford.

El Arsenal, contra quien Rashford marcó gol en el Emirates este curso, emerge como tercera opción. Los Gunners se quedaron a dos puntos del liderato en la Premier League y necesitan dar un paso más para intentar desbancar al Manchester City de lo más alto. Y el dinero tampoco es un problema para el club londinense, que pagó 122 millones de euros por Declan Rice el verano anterior.

3. Marcus Rashford firma por el Arsenal antes del 1 de septiembre a 10.0

Además, Betfair ofrece la posibilidad de apostar por otros cuatro clubes como potenciales destinos de Marcus Rashford la próxima temporada:

4. Bayern de Múnich a 13.0

5. Real Madrid a 26.0

6. Juventus a 41.0

7. Inter de Milán a 41.0