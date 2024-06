¿A qué apostar hoy? Calendario deportivo y pronósticos: viernes 14 de junio

Este viernes, 14 de junio, estará marcado por el ansiado comienzo de la Eurocopa, con Alemania y Escocia como protagonistas en Múnich. Además, el fútbol de clubes no se detiene, y podremos disfrutar a partir de la medianoche de un partidazo entre dos clubes míticos del fútbol argentino. Para los amantes del baloncesto, la NBA podría poner punto y final esta misma madrugada.

Accede a nuestro calendario deportivo de 2024 para no perderte ninguna cita de tu disciplina favorita

21:00 - Alemania vs. Escocia - Eurocopa

La Mannschaft, anfitriona del torneo, debutará en el partido inaugural frente a Escocia, que participa en la cuarta Eurocopa de su historia, aunque nunca ha avanzado más allá de la fase de grupos. Alemania jamás ha perdido ningún partido oficial contra la Tartan Army (6V, 2E). Lee aquí la mejor previa del encuentro.

Lo cierto es que el conjunto germano ha flaqueado en las últimas grandes citas. No pasó de primera ronda en los Mundiales de 2018 y 2022, y se quedó en octavos en la pasada Eurocopa, así que hará bien en no relejarse ni lo más mínimo.

La victoria de Alemania se paga a 1.26 Cada portero realiza 2 o más paradas se cotiza a 2.1

00:00 - Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield - Liga Profesional Argentina

Después de dos semanas bastante complicadas en lo social, Boca Juniors regresará a La Bombonera para medirse a Vélez Sarsfield, que lleva 16 años sin ganar en el feudo xeneize.

El cuadro dirigido por Diego Martínez no atraviesa un buen presente, pero está obligado a hacer un buen papel delante de su gente, y más teniendo en cuenta que esta competición no regresará hasta dentro de más de un mes. Edinson Cavani apunta a regresar al once tras su ausencia en cancha de Platense. El delantero uruguayo ha marcado gol en cinco de sus últimos siete compromisos con la camiseta de Boca.

El triunfo de Boca Juniors se paga a 1.9 Edinson Cavani marca gol en cualquier momento a 2.6

02:40 (sábado) - Dallas Mavericks vs. Boston Celtics - NBA

Cuarto ¿y último? partido de las Finales de la NBA. Boston, que todavía no conoce la derrota a domicilio en los playoffs, lidera por 3-0 y podría cerrar la serie en el American Airlines Center. Los problemas físicos de Luka Doncic están mermando claramente las opciones de los Mavericks, que aspiran a convertirse en el primer equipo de la historia que remonta un 3-0, aunque le faltan argumentos.

Pese a sus malas estadísticas y la lesión que arrastra, Luka Doncic firmó 27 puntos en el último encuentro, así que este choque en Dallas podría sacar la mejor versión del esloveno, que tratará de guiar a su equipo hacia un quinto encuentro.