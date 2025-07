La agridulce historia de España con Suiza: Cuidado con la tierra de Federer

Un España - Suiza siempre trae recuerdos agridulces para la afición de La Roja. Ante ellos se empezó la historia más bonita de los nuestros... pero se hizo con derrota. Era el 16 de junio de 2010 y, en Durban, España comenzaba su andadura en el Mundial de Sudáfrica.

El partido no comenzó del todo mal, al menos en lo que se refiere a las sensaciones, pero una jugada muy desafortunada acabó con el gol de Fernandes y Piqué sangrando abundantemente. Los de Vicente del Bosque no lograrían remontar el partido, pero no volverían a perder en el resto del campeonato: España acabó como campeona del mundo.

Del último choque entre estos dos combinados no hace tanto. 14 de noviembre de 2020, en Basilea. Partido correspondiente a la UEFA Nations League que quizá no recuerden con estos datos. Pero si les digo que fue un encuentro en el que Sergio Ramos falló dos penaltis, la cosa cambia. La Roja consiguió empatar al menos a falta de un minuto por mediación de Gerard Moreno y evitó la derrota.

España no ha marcado más de un gol a Suiza en ninguno de sus últimos cuatro encuentros entre ellos, y el head to head no puede estar más igualado: una victoria para cada equipo y dos empates. En cuanto a los tantos, ambos han marcado tres dianas.

España es clara favorita a estar en semifinales (su victoria se paga a 1.65), pero la historia es clara: No hay que confiarse y menos cuando hace relativamente poco has pinchado contra este mismo rival. Los suizos ya se han cargado a la todopoderosa Francia y quieren hacer lo mismo con España.