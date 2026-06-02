Adiós a la leyenda de la Premier League: se retira James Milner

James Milner se marcha del fútbol como una anomalía competitiva, un futbolista capaz de convertir la longevidad en una forma de grandeza. Su retirada pone fin a una carrera de 964 partidos oficiales entre clubes y selección, una cifra que explica por sí sola la dimensión de un jugador que atravesó generaciones, entrenadores, estilos y vestuarios sin perder nunca el sitio.

El inglés deja además una huella imborrable en la Premier League. Con 658 apariciones, Milner se retira como el futbolista con más partidos disputados en la historia de la competición, por delante de todos los nombres que marcaron la era moderna del campeonato inglés. Debutó siendo casi un niño con el Leeds United y cerró el círculo más de dos décadas después, convertido en símbolo de profesionalidad, resistencia y adaptación.

Su caso va mucho más allá del simple registro estadístico. Milner fue extremo, interior, lateral, mediocentro y capitán silencioso allí donde hizo falta. Pasó por Leeds, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton, y en todos dejó la misma sensación: la de un jugador fiable, competitivo y siempre dispuesto a poner el equipo por delante del brillo individual.

Los datos, sin embargo, también cuentan una historia extraordinaria. Milner es el tercer goleador más joven de la historia de la Premier League, tras marcar con 16 años y 356 días, y el segundo más veterano, al hacerlo con 39 años y 239 días. Pocos resúmenes explican mejor su carrera que esa doble condición: promesa precoz y veterano eterno.

También fue un socio privilegiado para varias generaciones de atacantes. Ningún jugador ha asistido a más compañeros diferentes en la Premier League: 47 futbolistas recibieron un pase de gol suyo. Ese dato retrata quizá mejor que ningún otro a Milner, un jugador menos preocupado por la portada que por hacer funcionar al equipo.

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Se retira un campeón de Premier y Champions, pero sobre todo se despide un futbolista de época. James Milner no necesitó ser el más espectacular para convertirse en imprescindible. Le bastó con ser siempre útil, siempre competitivo y casi siempre eterno.