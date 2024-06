Las 5 apuestas locas de los octavos de final - Eurocopa: cuotas de hasta 50.0

La Eurocopa de Alemania 2024 ha llegado a sus rondas knockout con la celebración de unos octavos de final en los que todo puede pasar, por lo que la emoción está asegurada en estas eliminatorias.

España, Francia, Portugal, Países Bajos y Austria parten como favoritas en las apuestas de la Eurocopa 2024 para imponerse en sus respectivos cruces, con las figuras de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Cody Gakpo bajo los focos.

Así que, para que disfrutes de la tensión de estos octavos de final, te ofrecemos 5 pronósticos con increíbles cuotas para sus duelos. ¿Cuáles son tus favoritas?

Austria vs. Turquía | Austria con hándicap -2

Austria (1.ª D) y Turquía (2.ª F) se ven las caras por segunda vez este año en los octavos de final de la UEFA EURO 2024, tras la abultada victoria que firmaron los austriacos ante los turcos por 6-1 en su amistoso del pasado mes de marzo.

Una superioridad que, aunque no esperamos que sea tan marcada, es probable que se repita en esta fecha. Austria acumula dos triunfos consecutivos antes de esta fecha, los cuales le permitieron terminar la fase de grupos por delante de Francia, Países Bajos y Polonia.

De manera que el Wunderteam buscará alargar su buena racha, logrando un contundente triunfo ante Turquía para evitar sorpresas en los octavos de final.

Austria con hándicap -2 vence a Turquía a 8.0

Rumanía vs. Países Bajos| Cody Gakpo anota 2 o más goles

La 'Oranje' (3.ª D) se enfrenta a Rumanía (1.ª E) siendo la favorita en las cuotas para lograr el pase a los octavos de final de la Eurocopa 2024 y avanzar a unos cuartos de final que no juega desde 2008.

Una racha que tratará de romper con Cody Gakpo como una de las claves de su ataque. El jugador del Liverpool ha sido el autor de 2 de los cuatro tantos que han anotado los neerlandeses en esta EURO 2024. Además, vio puerta en la última jornada.

Por lo tanto, confiamos en que buscará mantener su gran ritmo en esta fecha para seguir peleando por la Bota de Oro de la Eurocopa 2024, sabiendo que con dos tantos tiene opciones de escalar a lo alto de la tabla de máximos anotadores.

Cody Gakpo anota 2 o más goles a 10.0

España vs. Georgia | COMBIPARTIDO: España con hándicap -1 + 'Kvaradona' marca

La Roja se medirá a Georgia en los octavos de final de la Eurocopa con los pronósticos a su favor no solo en este partido, sino también en las apuestas para el ganador de la Eurocopa, en las que ocupa el 3.er lugar.

España ha ganado los seis partidos en competición oficial que ha disputado ante los cruzados, logrando triunfos por dos o más goles de diferencia en los tres más recientes.

Unos resultados que nos hacen confiar en que la selección española ganará con un margen de al menos dos tantos. Sin embargo, es posible que haya anotaciones por parte de los dos bandos, como sucedió en sus dos últimos enfrentamientos.

Además, en el más reciente, el de noviembre de 2023, 'Kvaradona' vio puerta frente a España. Un futbolista que es la gran estrella de su equipo en esta EURO, así que las probabilidades son muy altas de que anote en esta fecha, tras su tanto en la última jornada de la fase de grupos.

COMBIPARTIDO: España con hándicap -1 + 'Kvaradona' marca a 18.0

Portugal vs. Eslovenia | COMBIPARTIDO: Cristiano Ronaldo marca el primer gol + Eslovenia recibe tarjeta roja

Las apuestas también se inclinan a favor de la victoria de Portugal frente a Eslovenia en los octavos de final de la EURO 2024. Una cita en la que Cristiano Ronaldo buscará su primer tanto en el torneo.

No se puede negar que el luso no haya intentado iniciar su cuenta goleadora en la Eurocopa 2024, pero de momento ese tanto se le ha resistido. Aunque el '7' no suele fallar en los grandes escenarios, de manera que es probable que marque el primer tanto del partido, ya que será uno de los jugadores que más peligro generen desde el arranque del choque.

Una cita en la que Eslovenia lo tendrá muy difícil para avanzar de ronda, puesto que todavía busca su primer triunfo, después de empatar sus tres duelos de la fase de grupos. Por ese motivo, los eslovacos tratarán de parar a toda costa el ataque luso, así que no sería de extrañar que el equipo termine viendo una tarjeta roja en el encuentro.

COMBIPARTIDO: Cristiano Ronaldo marca el primer gol + Eslovenia recibe tarjeta roja a 27.0

Francia vs. Bélgica | Hat-trick de Kylian Mbappé

Les Bleus y los diablos rojos protagonizarán uno de los duelos estelares de los octavos de final, en el que todos los focos apuntan a Kylian Mbappé, que está llamado a ser el gran protagonista para que los franceses avancen de ronda.

Aunque el francés no ha comenzado como él quería esta edición, el nuevo jugador del Real Madrid anotó el primer tanto de su carrera en una EURO en la última jornada de la fase de grupos.

Un tanto al que ahora peleará por dar continuidad para meterse en la batalla por el premio al máximo artillero del torneo, siendo uno de los tres favoritos en las apuestas para la Bota de Oro de la Eurocopa 2024. Así que es probable que intente dar el sprint en esta fecha para acercarse a este galardón.