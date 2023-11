El ‘ejército’ de talento del Manchester City para anular la visionaria profecía de Guardiola

En la previa de la última Supercopa de Europa el entrenador catalán ya vaticinó una oleada de lesiones por las altas exigencia de un calendario cargadísimo. La última ventana FIFA ha dejado un reguero de ausencias que se ha hecho especialmente cruel con el City, que pierde a cinco jugadores clave. Pese a tanta baja, el fondo de armario de Guardiola le permite seguir siendo favorito a ganarlo todo con jugadores de sobra conocidos… y otros no tanto.

La hemeroteca es herramienta poderosa capaz de dejar al descubierto debilidades y fortalezas de quienes se atreven a ponerse delante de un micrófono. En el caso de Pep Guardiola, el paso del tiempo (no mucho, apenas cuatro meses) ha colocado al entrenador del Manchester City en el grupo de visionarios capaces de, con sus vaticinios, dibujar el futuro con llamativa perfección, rozando casi lo profético. El 15 de agosto el catalán aprovechó la rueda de prensa previa a la Supercopa de Europa frente al Sevilla para denunciar lo cargado de un calendario que provocaría (decía entonces) un rosario de lesiones capaz de dejar fuera de combate a buena parte de la élite europea.

La última ventana FIFA de selecciones ha convertido en realidad aquel vaticinio que se ha hecho especialmente carne en el propio City de Pep Guardiola, que de una tacada ha perdido a cinco jugadores clave en sus planes: Haaland, Nunes, Kovacic, Ederson y Aké. A ello hay que unir que Kevin de Bruyne sigue fuera de combate precisamente por la lesión de cruzado que se produjo poco antes de la disputa de la Supercopa que dio origen a la profecía de Guardiola.

Aún es favorito a todo

“Es una putada lo de De Bruyne. Es lo que hay. En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido contra el Skonto de Riga. Ahora te dan cuatro días. Y al final mira cuantos cruzados... Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque ‘show must go on’”, se lamentaba entonces Guardiola.

Sucede, sin embargo, que esta mansalva de lesiones permitirá al entrenador de Santpedor tirar de su Unidad B y lucir fondo de armario con un ‘ejército’ de talento a la espera de derribar la puerta de su pizarra para mantener intactas las opciones de un equipo que, en las apuestas deportivas de Betfair, sigue siendo favorito a todo: a ganar la Champions con un 33% de probabilidades implícitas y a ganar la Premier con un 69% de probabilidades implícitas.

Entre desconocidos y campeones del mundo

En la portería, por ejemplo, podría ser momento para ver a Stefan Ortega, guardameta de doble nacionalidad germano-española que a sus 31 años ha vivido en el City a la sombra de Ederson. Procedente del Arminia Bielefeld, Guardiola lo firmó para ser el reemplazo ideal del brasileño. Ahora le tocará demostrarlo. Su presencia, de no poder jugar Ederson, parece clara, toda vez que Steffen está lesionado y Carson es más jugador de grupo que opción activa. A sus 38 años, el guardameta británico admite que a veces lo confunden con los utilleros. Sólo ha jugado dos partidos en sus cuatro temporadas con los sky blues.

¿Y en la delantera? Porque reemplazar a Haaland parece misión imposible. Pero ahí donde otros no cuentan con alternativas, en el City, Julián Álvarez es opción de talento para tratar de suplir al noruego el tiempo que esté de baja. Sus 23 años, ser ya campeón del mundo con Argentina, su adaptación a Europa y su talento capaz de hacerle jugar también en otras posiciones no sólo la de ‘9’, le da argumentos para sere un reemplazo excelente.

Boquetes en la medular y delantera

Kovacic y Nunes son bajas sensibles por ser jugadores que además se desempeñan en la misma posición y que se suman a la ausencia de De Bruyne, a veces jugador acordeón capaz de pegar delantera con medular. Pero la garantía de que Rodri, Phillips y Bernardo Silva puedan estar a la altura es indudable. Además, Guardiola siempre puede tirar del plan B de incorporar a Stones al mediocampo para taponar la sangría de ausencias.

Un movimiento, eso sí, que se lo tendría que pensar más de una vez por la baja de Aké, que debilita el eje de la defensa. Con todo y con eso, Gvuardiol, Ankanki y Rubén Dias son futbolistas de talento sobrado para sostener la defensa el tiempo que dure la baja del costamarfileño.

“Esto es una batalla perdida”

En todo caso, y pese al amplio listado de grandes jugadores con los que cuenta el City para reemplazar la avalancha de ausencias, la reflexión de Guardiola sigue resonando hoy más que nunca en los oídos de aficionados, técnicos y jugadores del viejo continente.

“Y si no está Courtois [lesionado poco antes de que Guardiola hiciera estas declaraciones], ya habrá otro, y si no está Militao, pues otro, o Kevin [de Bruyne], pues ya habrá otro. Porque acabas la Champions y se van dos semanas con las selecciones y luego el año próximo el Mundial de Clubes en Estados Unidos con 37 equipos. Es demasiado, adaptarse, tirar, entrenar muy poco y energía en los partidos. Esto es una batalla perdida hasta que los jugadores se planten y digan 'no jugamos'. Y encima ahora metiendo más minutos, 110 o 112...”, insistía el entrenador catalán, seguro de que le habría gustado que la hemeroteca, sólo cuatro meses después, no le hubiera dado la razón.