Ederson, un muro en la Premier

El guardameta brasileño ha dejado 48 veces la portería a cero desde 2021 Su rendimiento la temporada pasada le ha convertido en el premio The Best al mejor portero

No hace falta decir que Ederson Moraes es uno de los mejores porteros del mundo. Es más, el lunes fue galardonado con el premio The Best al mejor portero del 2023, aunque en la Premier lo lleva siendo desde el 2021.

Desde ese año, no hay ningún otro portero que haya dejado en más ocasiones la portería a cero, concretamente 48 veces. Unas cifras que explican la hegemonía del Manchester City en la competición inglesa, donde su guardameta ya ha levantado este título en 5 temporadas distintas (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23).

Sus actuaciones individuales le han hecho ser una pieza clave para Pep Guardiola, quien consiguió el curso pasado la ansiosa Champions League. Aquella noche, contra el Inter de Milán, el guardameta fue decisivo.

Ahora, el portero brasileño tiene como objetivo mantener esa regularidad en competición europea para que, en futuras galas, pueda estar en el once del año.