Eden Hazard, un ‘desaparecido’ Mundial sin estrella con Bélgica

El extremo del Real Madrid llega a Qatar incluso cuestionado sobre su presencia con Bélgica. De rendir, puede ser un buen escaparate para su salida de LaLiga. Su dupla con De Bruyne puede ser vitamina. ambos han asistido el 45% de los goles de Bélgica en los grandes torneos internacionales desde el Mundial de 2014.

El Mundial de Qatar va camino de convertirse en espacio privilegiado para la reivindicación de estrellas apagadas. Algo así como una reserva natural de fútbol planetario en el que los mejores de años anteriores esperan resucitar de sus cenizas para demostrarle al mundo (y sobre todo, a los entrenadores de sus clubes) que aún hay magia en sus botas. Desde Cristiano Ronaldo o Joao Felix con Portugal, hasta Depay con Países Bajos, pasando por Varane, Casemiro, Vlahovic, En Nesyri… y sin ir más lejos el caso de Eden Hazard con Bélgica, una de las selecciones que cuenta con mejor presagio en el torneo, pero que no tiene al delantero del Real Madrid como su máxima estrella. De hecho, su incomparecencia con los merengues en los últimos años ha propiciado debate sobre si debería estar o no entre los convocados por Roberto Martínez.

Según los pronósticos de Betfair, Hazard está entre los 25 jugadores más valorados del torneo. No es mal dato para un jugador que esta temporada ha competido apenas 554 minutos entre todas las competiciones (incluida la Nations League con Bélgica, donde suma más minutos que con su club). Se paga a 51€ por euro apostado a que el ‘7’ merengue es nombrado MVP del Mundial. Una confianza de los apostantes que refleja que aún se tiene fe en el jugador que estuvo en el Chelsea y no en el del Real Madrid donde no ha llegado a ese nivel en ningún momento. Hazard iguala en pronóstico a jugadores como Virgil Van Dijk, líder de Países Bajos, Bruno Fernandes o Antoine Griezmann. No son futbolistas cualquiera.

Ausencias en Madrid

Dos meses. Ese es el tiempo que ha estado Eden Hazard sin participar en un partido de Liga con el Real Madrid. Y es que su ausencia en el último duelo antes del parón frente al Cádiz no hizo más que alargar una tendencia que parece ya una decisión claramente tomada respecto al belga y que no es otra que la de no participar en el campeonato doméstico.

De hecho, en todo este tiempo, tan solo ha disputado 71 minutos y todos han sido en Champions (14' frente al Leipzig (3-2) y 57' ante el Shakhtar (1-1). No juega en Liga desde el pasado 11 de septiembre, en el duelo ante el Mallorca (4-1), que fue titular. Desde entonces, el Real Madrid ha jugado nueve partidos ligueros y en ninguno ha participado Eden Hazard pese a que ha ido convocados a todos ellos.

La fidelidad de Roberto Martínez

Así las cosas, y pese a estos números tan pobres, el jugador belga ha sido incluido por Roberto Martínez en la lista de convocados de Bélgica para disputar el Mundial y, a priori, será de los jugadores importantes del combinado europeo. Es por ello que, en Qatar, tiene la posibilidad de hacer ver a Carlo Ancelotti que todo este tiempo ha estado equivocado y que, a su vuelta, debe tener más minutos con el equipo blanco. Algo que, por otro lado, parece el cuento de nunca acabar desde que llegó a La Castellana hace ya tres años y medio.

Vitamina De Bruyne para recuperar al mejor Hazard

Un factor puede ayudar y es la compañía ofensiva que tendrá Hazard en el torneo. Bélgica fue el equipo más goleador el última Mundial en 2018. Marcaron 16 goles en su camino hacia el tercer puesto. Desde que perdió su último partido de la fase de grupos en 1994 (0-1 contra Arabia Saudí), Bélgica está invicta en los 12 partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA. Ha ganado sus últimos siete partidos de la fase de grupos en la competición, y solo Brasil ha ganado ocho encuentros consecutivos de la fase de grupos de la Copa Mundial (dos veces, de 1986 a 1994 y de 2002 a 2010).

Además, el rival de Qatar es, en principio, uno de los países que cuenta con menos experiencia en fases finales. La última participación de Canadá en el Mundial fue hace 36 años, en 1986. Es la segunda brecha más larga entre apariciones en el torneo entre los equipos que participan este año, tras los 64 años de Gales.

Un rival idóneo para empezar bien

Canadá perdió los tres partidos en su única participación anterior en el Mundial, en 1986, y no consiguió marcar ningún gol. De hecho, es una de las cuatro selecciones que han jugado al menos tres partidos en la fase final y nunca han marcado (Trinidad y Tobago, Zaire, RP China).

Kevin De Bruyne y Eden Hazard han asistido colectivamente el 45% de los goles de Bélgica en los grandes torneos internacionales desde el Mundial de 2014 (18 de 40). También son los máximos asistentes en dichas competiciones entre los jugadores europeos en ese periodo (9 asistencias cada uno).

La compañía de Lukaku

Hazard tendrá en el delantero centro de Bélgica todo un experto en estas citas. Desde el primer Mundial de Romelu Lukaku en 2014, Cristiano Ronaldo (13) es el único jugador europeo que ha marcado más goles que el delantero belga (11) en grandes torneos internacionales. Según los pronósticos de Betfair, que Bélgica gane el Mundial se paga a 17€ por euro apostado estando entre las 10 selecciones referencia del torneo y con la mejor generación de la historia de los diablos rojos. Del estado de forma de Hazard seguro que dependen muchas de las posibilidades de un equipo plagado de talento.