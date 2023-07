Duro dardo a Verstappen en la F1: "Solo lo hace por dinero"

George Rusell, piloto de Mercedes, asegura que todas las amenazas de retirarse del neerlandés son "una gran táctica" "Espero que no lo haga y que se quede tanto como yo, porque quiero luchar contra los mejores pilotos del mundo", dijo el británico

Max Verstappen es el indiscutible rey de la Fórmula 1. Campeón del mundo en dos ocasiones y con el tercero casi en el bolsillo, el neerlandés se ha mostrado sin embargo crítico con algunas decisiones e incluso ha amenazado con retirarse si algunas decisiones no eran de su agrado.

Una amenazas que no han gustado a George Russell, quien ha salido al paso de las amenazas de Verstappen en motorsport.com: ""Creo que se queja porque quiere más dinero. Es el mejor pagado de esta parrilla y con razón por lo que está consiguiendo, pero creo que todo es una gran táctica suya, la amenaza de retirarse y todo eso, espero que no lo haga y que se quede tanto como yo, porque quiero luchar contra los mejores pilotos del mundo".

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

El piloto de Mercedes, sin embargo, no quiere que Vestappen deje la competición: "Estoy peleando cara a cara con Hamilton en este momento, quiero tener la oportunidad de hacerlo con Verstappen, y con Leclerc y Norris, y creo que estamos en un gran momento como deporte".

Russell, por otra parte, declaró su admiración hacia la temporada que está haciendo Fernando Alonso: "Cuando veo el trabajo que están haciendo Lewis y Fernando, no veo ninguna razón por la que no vaya a estar aquí otros 15, 17, 18 años más, así que, cuando lo veo así, no estoy preocupado".