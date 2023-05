Djokovic y una obsesión desde 2005

Las últimas 18 ediciones del Masters 1000 de Roma han contado siempre con Nadal o Djokovic en la final El serbio ya sabe que perderá el número uno pase lo que pase

El regreso de Novak Djokovic en el Masters 1000 de Roma viene marcado por el cambio de líder que sufrirá el ranking ATP,tras la disputa de la cita en el Foro Itálico.

El serbio, todavía número 1 del mundo, verá como Carlos Alcaraz volverá a destronarlo. Tan solo con saltar a pista en su primer partido, el murciano recuperará la cima del tenis mundial.

En este escenario se abre la opción de que 'Nole' no llegue a Roland Garros como número 2 de la ATP. Si Djokovic no llega a la final, Medvedev le superaría si gana el torneo. También si es finalista y Novak no pisa los cuartos de final.

Sin Nadal, solo ante la historia

Desde 2005 la final del Masters de Roma siempre ha visto a Rafa Nadal o Novak Djokovic. En cinco ocasiones los dos se vieron las caras en la gran final.

Con la ausencia del balear, todavía en proceso de recuperación de la lesión sufrida durante el Open de Australia, el tenista serbio es el único que puede mantener la racha.