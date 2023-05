Djokovic confiesa por qué no puede ser amigo de Rafa Nadal: “No se puede”

El tenista serbio explica la rivalidad feroz que ha compartido con el español durante todos sus años de carrera Cuando se ha referido a Nadal. sus declaraciones han sido muy polémicas

Novak Djokovic es un tipo peculiar, dentro y fuera de la pista. No le gusta pasar inadvertido, y tanto dentro como fuera de la pista tiene un carácter difícil de contrarrestar. Mientras se disputa el Masters 1000 de Roma, el serbio se ha acordado de Rafa Nadal en una entrevista al 'Corriere della Sera'.

Djokovic ha profundizado sobre su relación con el tenista español y con Roger Federer, a quienes nunca ha considerado amigos. "Nunca hemos sido amigos, entre rivales no se puede. Siempre he tenido respeto por Federer, tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él", confesó.

Es una situación que contrasta con la relación de amistad que mantienen el propio Federer y Nadal, que siempre han mostrado mucho respeto el uno por el otro y se han elogiado mutuamente. Hasta han llegado a compartir pista en alguna ocasión. Siempre que se ha enfrentado a ambos, Djokovic ha tenido el público en su contra, algo que no olvida.

"Tienes que desarrollar la fuerza en tu cabeza, de lo contrario nunca ganarás. Pero no es cosa fácil transformar el apoyo opuesto en energía No siempre funciona", explicó el serbio. Frente a Nadal le ha tocado ejercer el papel de villano.

"Nadal es un año mayor que yo, los dos somos géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos. Pero la amistad con él es imposible. Siempre lo he admirado mucho y forma parte de mi vida, en los últimos años lo he visto más que a mi madre", apuntó Djokovic.