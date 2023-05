Djené, el ‘médico’ comparado con Lola Flores que desafía al Real Madrid

Si hay un jugador por el que apostó en su día Bordalás, es Djené. Superó la marca de 200 partidos como titular en el Getafe y es símbolo de estabilidad Ante el Real Madrid, el Getafe espera que Djené lidere su defensa. El Getafe ha puntuado en dos de sus últimos cuatro partidos contra los blancos en LaLiga

Dakonam Ortega Djené es historia viva del fútbol español y del Getafe. El central nacido en Togo llegó al conjunto azulón el verano de 2017, cuando Bordalás lo fichó del St-Truiden por 2,5 millones de euros. "Pepe (Bordalás) me llamó y me dijo 'Mira chaval, tú tienes que venir con nosotros, te quiero mucho'. Para mí, La Liga era un sueño", explicó recientemente Djené en una entrevista a LaLiga. La realidad es que su labor se antoja fundamental con el regreso de Bordalás y las aspiraciones del Getafe a la salvación.

El defensor africano ha sido una pieza fundamental para todos los técnicos que han pasado por el Coliseum Alfonso Pérez desde entonces, desde Bordalás hasta Míchel, siendo el último Quique Sánchez Flores, ya que todos han apostado siempre por Djené. Ante el Mallorca, Djené cumplió 200 partidos en LaLiga, todos con una peculiaridad que le hacen ser verdadero hito. En todos ellos ha sido titular, no ha empezado nunca un encuentro desde el banquillo. Fiabilidad máxima. Récord que no tienen ni Messi ni Cristiano Ronaldo.

Según los pronósticos de Betfair, que el Getafe le gane al Real Madrid se paga a 6.5€ por euro apostado siendo una probabilidad mayor teniendo en cuenta que el conjunto blanco tiene el foco puesto en la Champions League. Que el Madrid venza cotiza a 1.54€ por euro apostado con Djené como una pieza clave para frenar lo que se supone que será un ataque madridista con rotaciones.

La medicina antes del fútbol

En lo que a la historia del Getafe se refiere, el central togolés es el segundo futbolista en la historia del club azulón en llegar a los 200 partidos en Primera División. "Yo fui a la Universidad, pero la gente también me decía que era buen jugador y por suerte el Alcorcón me llamó y el entrenador que yo tenía allí llegó a Getafe, Pepe (Bordalás)", confesaba Djené a LaLiga, puesto que antes que jugador de fútbol quería ser médico. "Llevo seis años aquí, mi familia está contenta y no puedo pedir más. Getafe para mí es mi casa", concluyó el central.

Quique Sánchez Flores, antes de ser destituido, se deshizo en elogios cuando le preguntaron en rueda de prensa por el defensor africano. "Lo de Djené es destacable al cien por cien, porque siempre que está en el campo es un chico que nos aporta tantas cosas que describirlo en rueda de prensa se me hace corto", afirmó.

“Le valdría lo de mi tía Lola (Flores)”

"Es un enorme placer. Es una maravilla. Le valdría lo de mi tía Lola (Flores), que en Estados Unidos decían que no cantaba y que no bailaba, pero que no había que perdérsela. Eso con Djené vale", señaló Quique Sánchez Flores destacando la humildad de Djené y que muchas veces no haya sido reconocido.

El togolés, sobre todo los primeros años, llegó a tener suculentas ofertas de la Premier pero finalmente su decisión y la del conjunto del sur de Madrid fue que éste continuase pese a los cantos de sirena de equipos como Arsenal o Leicester. José Bordalás también pensó en él durante su etapa como entrenador del Valencia. Incluso sonó para el Real Madrid.

Un rival ‘factible’

La buena noticia para el Getafe es irse a los últimos partidos y los datos. El Getafe ha puntuado en dos de sus últimos cuatro enfrentamientos con el Real Madrid en LaLiga (1V 1E 2D), tras haber sumado tan solo un empate en sus anteriores 14 duelos ante el conjunto blanco en la competición (13D). El Real Madrid suma dos derbis seguidos sin ganar ante rivales madrileños en LaLiga (1E 1D). La última vez que el conjunto blanco no logró la victoria en tres o más seguidos en una misma temporada de la competición fue en la 2018/19 (3P 2E 1D).

El Getafe ha empatado sus últimos tres derbis madrileños en LaLiga y puede convertirse en el primer equipo en sumar cuatro empates seguidos en derbis de la Comunidad de Madrid en toda la historia de la competición. El Real Madrid no acumula una buena racha y ha perdido cuatro de sus últimos ocho partidos en LaLiga (4V), tantas derrotas como en sus anteriores 34 encuentros ligueros (23V 7E 4D).