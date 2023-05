El divorcio entre Messi y el PSG abre las puertas del Balón de Oro a un Haaland histórico

En Betfair, ya se instala como una posibilidad muy cercana que Haaland consiga el Balón de Oro con el índice de probabilidad más alto (36,4%) de todo el año La situación de Messi en el PSG, suspendido dos semanas de empleo y sueldo y con la confirmación oficiosa de su no renovación, dejan un escenario de incógnita

Finalizado el Mundial de Qatar 2022, todo el planeta fútbol era más o menos unánime: el título de Argentina daría a Leo Messi el extra de ganar su octavo Balón de Oro después de un campeonato estratosférico. Además, por aquel entonces el PSG todavía aspiraba a todo. Han pasado los meses y el tiempo ha retorcido los argumentos hasta colocar a ‘La Pulga’ en una situación que entonces parecía impensable: suspendido dos semanas de empleo y sueldo, en Francia dan por seguro que no renovará con el PSG. Un terremoto de acontecimientos que unido a otro terremoto (éste rubio y con apellido noruego) puede arrebatarle un galardón individual que ya muchos daban por descontado. Este histórico Haaland va camino de quitarle al argentino el ganador al mejor jugador del planeta en la actual temporada.

Dicen que lo único que puede competirle al Mundial de Qatar es la Liga de Campeones y ése es el objetivo de Erling Haaland con el Manchester City. Dueto que no para de batir récords locales e internacionales. El ‘9’ Sky Blue es líder de goles en todas las competiciones que juega, está en la final de la Copa, su City ya líder en la Premier League, amen de amenazar en semifinales de la Champions League al vigente campeón. Elenco de méritos donde destaca su 35º gol en Premier, ése que lo coloca como el máximo goleador en una sola temporada del campeonato inglés por delante de Shearer y Cole (34).

El peso del Mundial

En el debate, Lionel Messi tiene la bala del Mundial. Haaland no estuvo en la Copa del Mundo y por eso, más que nunca, tiene que conseguir la Champions o eso se intuye, para arrebatarle el premio. Si logra levantar la orejona, ser el mejor jugador y máximo goleador, tendría lo mismo que el argentino o muy parecido. Y sabiendo que la entrega del Balón de Oro 2023 es en Francia, lo da una revista francesa y el divorcio de Messi con el PSG y su creciente mala imagen, no sería extraño que el noruego diera un enorme salto en sus opciones.

Según los apostantes de Betfair, que Haaland sea el Balón de Oro de 2023 se paga a 2.75€ por euro apostado cuando hace tan sólo una semana estaba a 8€ por euro apostado. El 36,4% de probabilidades implícitas que le concede esta cuota es su mayor índice desde que comenzó la pugna con el ‘10’. Messi sigue siendo el gran favorito entre los apostantes, pero con cada vez menos margen. Que el argentino se lleve el Balón de Oro se paga a 1.44€ por euro apostado, su peor cuota desde que terminó el Mundial y la mejor de Haaland.

Roto el histórico récord de Shearer

La realidad es que Haaland está imparable en el último tramo y Messi y su PSG se han estancado desde la eliminación de Champions ante el Bayern. Haaland acaba de romper un récord histórico en la Premier con 35 goles, uno más que Alan Shearer y Andy Cole, quienes tenían el récord de número de goles en una temporada en el campeonato nacional inglés. Erling Haaland, con sus 51 goles esta temporada, está en posición de disputarle el galardón a Messi y con razón.

¿Por qué? Aunque Haaland no disputara el Mundial, ya que Noruega no se clasificó, su temporada a nivel de clubes está muy por encima de la del de Rosario. No solo porque compite en una liga de mejor nivel que la francesa, sino porque está en posición de ganar un triplete que sería histórico, ya que solo un equipo en la historia de Inglaterra ha conseguido ganar en un mismo año la Premier League, la FA Cup y la Champions League: el Manchester United en 1999, el famoso año del gol de Solsjkaer en Barcelona.

La maldición de la Premier

Los argumentos de Haaland, además de los títulos a nivel de clubes, también residen en sus números individuales. Va a ser el máximo goleador de la Premier League, superando los registros históricos de Andy Cole y el citado Alan Shearer, y de la Champions League, con el récord de Cristiano Ronaldo en el horizonte. Sin embargo, desde 1992, año de creación de la Premier League, ¿ha valido ser el máximo anotador de Inglaterra para ganar el Balón de Oro? La historia nos dice que no.

En estos treinta años, el máximo goleador de la Premier y el Balón de Oro han coincidido solo en una temporada, en la 2007-2008, cuando Cristiano Ronaldo anotó 31 goles con el Manchester United y conquistó su primer galardón dorado. De hecho, desde el 92, solo dos jugadores de la Premier han conseguido este galardón: el propio Cristiano y Michael Owen, cuando con mucha polémica se lo arrebató a Raúl González en 2001.

El difícil presente de Messi

Al margen de datos históricos, la realidad es que Haaland tiene motivos para creer porque la situación de Messi en el PSG no para de dejar noticias que hablan de su adiós a París en medio de un clima muy tóxico. Ni Lionel Messi ni el PSG podrán contar que vivieron un cuento de hadas cuando su relación se dé por concluida este verano. Han sido dos años en los que el delantero argentino formó parte del club francés, pero nunca terminó por convertirse en el estandarte que necesitaban para ganar su trofeo más codiciado: la Champions League. Ahora, Messi está a las puertas de partir a otro destino, aunque con la sombra de la devaluación y su baja de rendimiento.

Lionel Messi ha decidido terminar su relación con el PSG en junio de este año, que es justo cuando expira el contrato que firmó por dos temporadas. El propio PSG tampoco quiere que continúe, aunque mantiene por formas la oferta de renovación que le hizo antes de que se disputara el Mundial. Su destino aún es incierto, pero a donde sea que llegue tendrá una cotización de 45 millones de euros, la más baja desde 2007, según cifras de Transfermarkt. El argentino estará muy atento al final de temporada de Haaland, un final de temporada que podría marcar una época.