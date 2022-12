El dilema de Memphis

El neerlandés no es prioridad en los planes de Xavi, pero su salida en enero parece compleja La AS Roma finalmente no firmará al jugador y el Barça no descarta ningún escenario

El delantero del FC Barcelona, Memphis Depay, no tiene claro su futuro. Una vez apeado en el Mundial de Qatar, el jugador debe volver a la disciplina azulgrana y su continuidad es un misterio: salvo giro de última hora, el jugador no saldrá en el mercado invernal.

El neerlandés, que no ha cumplido las expectativas en el Camp Nou y termina contrato a final de temporada, era una de las opciones que barajaba la AS Roma de Mourinho para reforzar la parcela ofensiva, pero la operación está en punto muerto.

El ex de Manchester United o Olympique Lyon, entre otros, también ha sonado con fuerza para suplir la ausencia forzada por lesión de Gabriel Jesús, pero salvo giro de guion, el jugador seguirá lo que resta de temporada en el Barça de Xavi Hernández.

A la sombra de Lewandowski

Memphis no es una prioridad en los planes de Xavi Hernández. Tras la llegada de Robert Lewandowski al equipo en el mercado de verano, el jugador la importancia en el equipo ha caído en picado y sus minutos no pasan de residuales.

El atacante tan solo ha participado en dos encuentros de LaLiga y otro de Champions en este primer tramo de la temporada, justo antes de la disputa del Mundial, donde sí ha sido importante: cinco encuentros disputados, tres de ellos saliendo de inicio con van Gaal.