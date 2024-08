¿Quién está detrás del Como 1907? Así es el proyecto galáctico de Cesc Fàbregas

Nada más y nada menos que 21 años han pasado desde que el Como 1907 jugó por última vez en la Serie A. Un periplo de más de dos décadas al que se le ha puesto fin gracias a una figura relevante a nivel mundial y que a todos los aficionados al fútbol le sonará. No es otro que Cesc Fàbregas, el exfutbolista del Arsenal, Chelsea o FC Barcelona que abrió el camino en 2008 hacia la segunda Eurocopa de España con un histórico gol en la tanda de penaltis de cuartos de final frente a Italia. El ex futbolista catalán de Arenys de Mar consiguió derribar el muro y la maldición de España en esta fase y puso la primera piedra en el maravilloso camino del combinado nacional español para conseguir de manera consecutiva la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Ahora, como entrenador, dirige los sueños de este modesto club de la Serie A.

Un club humilde

El Como 1907 es un equipo de fútbol modesto de la ciudad de Como, en la región de Lombardía. A lo largo de su historia ha participado 13 veces en la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano, y su mejor resultado fue un 6º puesto en la temporada 1949-50.

Actualmente el club cuenta con figuras muy relevantes del fútbol mundial como el propio Cesc Fábregas o el mítico delantero francés Thierry Henry, eso sí, en la parte accionarial y no como futbolistas del club. El francés es uno de los dueños e impulsores de este proyecto. A sus 36 años, Cesc Fábregas se convirtió en entrenador del Como 1907 en noviembre del pasado año, después de que el club italiano decidiera inesperadamente destituir al técnico italiano Moreno Longo. El exfutbolista catalán, también accionista del club (él y Henry forjaron amistad en el Arsenal), colgó las botas a finales de la campaña anterior y hasta entonces estuvo ejerciendo de entrenador del equipo Primavera, filial del Como. El de Arenys de Mar asumió las riendas del primer equipo tras la destitución de Moreno Longo hasta que el 20 de diciembre del pasado año, tras 6 victorias, 4 empates y tan solo una derrota, dejase el cargo de manera obligada al no contar con la licencia de entrenador necesaria para poder ejercer el puesto. Eso sí, el bagaje fue espectacular en su corta travesía dirigiendo a la entidad.

A los mandos del club se puso el galés Osian Roberts como mera formalidad, ya que el ex campeón del Mundo en Sudáfrica seguiría ligado al club italiano. De hecho, en el mismo comunicado se especificó que Roberts se haría cargo del primer equipo a partir de enero de 2024 "con el apoyo de Cesc Fàbregas y el actual cuerpo técnico.

Vuelta a lo más alto

A partir de la próxima temporada se espera que sea de nuevo Cesc Fàbregas el entrenador de un Como que, tras 21 años, ha vuelto a la máxima categoría. La última vez que el equipo de la región Lombarda jugó en la Serie A fue en la 2002-03 y ahora este humilde equipo buscará igualar el mejor registro en la historia del Como, una sexta posición que obtuvieron hace más de 70 años.

Eso sí, la primera piedra en el camino que tendrán que superar en su nueva etapa será más que complicada, ya que su estreno liguero será el lunes 19 de agosto frente a la Juventus de Turín a domicilio. Un partido donde los pronósticos de fútbol de Betfair sitúan con clara desventaja para el equipo de Cesc con una probabilidad implícita de victoria del 10.5%.