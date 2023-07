El detalle que hará de la Champions League 2023-2024 una edición histórica e inédita

Por primera vez desde 2004 el torneo se jugará sin la presencia de Cristiano Ronaldo, Leo Messi o Karin Benzema, tres de sus cuatro máximos goleadores. El primero en estrenarse en el torneo fue CR7. Le siguió ‘La Pulga’ en la misma temporada 2003-2004. Aquel curso Benzema sólo fue convocado, pero no jugó.

En España y en casi toda Europa las pretemporadas aún casi ni han empezado. Es tiempo de desperezar músculos, desempolvar botas y lucir bronceados a la espera de que las palizas físicas reduzcan excesos vacacionales y potencien músculos infinitos. Y pese a todo, la Champions League ya ha comenzado. Las primeras rondas de la mejor competición de clubes del planeta han echado a andar en esta edición histórica e inédita en 19 años. Tres ‘detalles’ tienen la culpa.

Sucede que la temporada 2023-2024 será la primera en la que no participen Leo Messi o Cristiano Ronaldo, los dominadores del fútbol mundial durante estas dos últimas décadas y ahora enrolados en planes lejanos a Europa. El primero jugará en el Inter de Miami. El segundo, continuará carrera en Arabia Saudí, en el Al Nassr. Si a ellos se les une la también despedida de Karim Benzema, presente en la competición también desde la 2003-2004, el formato actual de la Copa de Europa dice adiós a 359 goles. Una barbaridad.

Porque los tres son, con permiso de Robert Lewandowski, tercero en el podio de artilleros con 91 dianas, los reyes del gol en esta competición. Cristiano Ronaldo, por encima de todos, acumula 140 tantos, frente a las 129 de Leo Messi y las 90 de Benzema. A ello hay que sumar que los tres también están dentro de top-4 de jugadores con más partidos en la competición: 183 Cristiano, 162 Messi y 152 Benzema. Entre todos sólo emerge Iker Casillas, con 177 participaciones entre Real Madrid y Oporto.

Se busca nuevo referente

Ahora la Champions busca con ansiedad nuevos referentes que echarse a la boca para satisfacer el hambre de triunfos que han dejado estos tres reyes de la competición. Será complicado, pero no imposible. Uno de los candidatos, por ejemplo, ya se ha puesto la corona de campeón del torneo. Haaland y su Manchester City prometen batalla.

Por ahora, en los pronósticos de Betfair, el vigente campeón es favorito a reeditar el título con cuota 3.0. El noruego también es el segundo favorito a llevarse el Balón de Oro, con una cuota de 3.5. Sus 35 goles en 30 partidos de Champions son buena carta de presentación para tratar de emular a CR7, Messi o Benzema. Por ahora ya está a ‘sólo’ 55 goles de alcanzar al francés.

Mbappé es otro candidato al trono, sólo que las dudas que genera un PSG que no termina de engancharse a la lucha por el título crean una mancha sobre su futuro. Por ahora suma ya 61 partidos de Champions y 40 dianas. Su posible salto al Real Madrid quizá cambie este estatus para impulsarle hacia ese liderazgo que representaba su ídolo Cristiano Ronaldo. Vinicius en el Real Madrid, Musiala en el Bayern, Rashford en el United o Pedri en el FC Barcelona son otros futbolistas apostados en la carrera por ocupar el gigantesco hueco que han dejado los reyes de esta competición que comienza nueva era. No será sencillo.

Aquellos lejanos estrenos

La sensación de orfandad es lógica. Y aunque el fútbol siempre encuentra reemplazo para sus estrellas, lo vivido en estas dos décadas ha sido histórico. Está por ver si irrepetible. Todo comenzó un 1 de octubre de 2003, cuando Cristiano Ronaldo debutó en la competición luciendo la camiseta del Manchester United. Entonces el luso no era más que una promesa fichada por los diablos rojos como recambio de Beckham.

“El verdadero Ronaldo”, decía el lema con el que se presentó en Old Trafford. Aquella lejana fecha otoñal el luso hacía acto de presencia en la competición como titular y ante el Stuttgart. Era el segundo partido de la fase de grupos. Quince días antes había sido suplente ante el Panathinaikos. El primero de esos 183 partidos en un torneo que ya dejó de visitar el curso pasado, cuando, de nuevo en el United, tuvo que jugar la Europa League.

Messi debutó en Champions un poco después, el 7 de diciembre de 2003 en un partido ante el Shaktar Donestk. El entonces delantero del Barça B (lucía el dorsal 30 que luego recuperó en el PSG) aún no formaba parte de la primera plantilla, pero Rijkaard ya veía en sus virtudes las de un jugador espectacular. Aquella temporada Benzema no tuvo ocasión de jugar en la Champions, pero sí de lucirse por los banquillos de Europa. En las filas del Olympique de Lyon, estuvo convocado en octavos ante el Werder Bremen, pero no jugó ni un minuto. Paul Le Guen, su entrenador, no usó a aquel joven dorsal 28 de los galos. Y eso que la eliminatoria fue un paseo francés: 0-3 en la ida y 7-2 en la vuelta.