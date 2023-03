El despido de Nagelsmann provoca un efecto dominó en los banquillos y salpica al Real Madrid

La salida de Nagelsmann del Bayern y la llegada de Tuchel puede provocar un efecto dominó que altere varios banquillos importantes en Europa Pochettino, sin equipo, parece estar esperando la llamada del Madrid, Raúl goza de buen prestigio en el Castilla y Xabi Alonso está a un gran nivel en Alemania

La salida sorprendente de Julian Nagelsmann del Bayern de Múnich ha provocado un auténtico terremoto en el fútbol europeo que puede desembocar en un efecto dominó que afecte a muchos grandes clubes importantes del viejo continente. Para empezar, la llegada de Thomas Tuchel al Allianz Arena descarta su posible fichaje por el Real Madrid.

Se había posicionado como uno de los entrenadores que más sonaban para el banquillo blanco, pero queda descartada esa opción de forma definitiva. Eso no significa, con todo, que este sismo deje indemne a los blancos. Al contrario, podría salpicarle en otras direcciones.

Porque el Real Madrid, aunque no de manera activa, mira de soslayo la situación de su banquillo, ése que siempre ha relevado a su inquilino si no se ha conseguido un título de los importantes. Casi descartada LaLiga, a los merengues ya sólo les queda la Copa (y ahí tendrían que remontar al FC Barcelona para jugar la final) y la Champions (encuadrados en el lado más complejo del torneo continental). No es, por tanto, descabellado pensar en que habrá cambio. Además, desde Brasil se sigue insistiendo en que Ancelotti es el principal favorito a hacerse con la Canarinha.

Ancelotti, Brasil, el trío ‘español’…

Según los pronósticos de Betfair, que Carlo Ancelotti sea su próximo entrenador se mantiene como la primera opción de todas y es el gran favorito. Que Ancelotti sea el técnico de la canarinha se paga a 1.33€ por euro apostado. Ramón Menezes, segundo favorito, se instala ya en los 7€ por euro apostado, claro síntoma que el técnico italiano está muy bien posicionado a pesar de ser todavía entrenador del Real Madrid.

¿Y cuáles son los entrenadores que más le gustan para iniciar este proceso de reconstrucción en el Real Madrid en caso de ser necesario? Según varios medios, el presidente del Real Madrid está encantado con Mauricio Pochettino y con Xabi Alonso y tampoco se descarta a Raúl González. Mientras que el primero se encuentra actualmente sin equipo, el segundo ha sacado al Bayer Leverkusen del descenso para acercarle nuevamente a posiciones europeas (y aceleró el adiós de Naggelsman al ganar al Bayern con su Bayer en el Allianz Arena). En el caso de Raúl, mantiene con opciones de ascenso al Real Madrid Castilla y eso le hace seguir firme ante un posible cambio de entrenador.

Todo esto también se refleja en los pronósticos. Raúl es el primer candidato a entrenar a los blancos según Betfair con una cuota de 4.33€ por euro apostado. Lógico porque, en caso de relevo inmediato de Ancelotti, sería la solución interina. Pochettino (con pasaporte español, por cierto) y Xabi emergen como alternativas con cuota 5.0.

Sin títulos, cambio en el banquillo

Una posible debacle del Real Madrid esta temporada provocaría una revolución en todos los sentidos que pasaría por apostar por un nuevo entrenador y por un nuevo elenco de jugadores llamados a ser los referentes del conjunto blanco para la próxima década. La obsesión del club parece que es la de fichar un delantero centro para la próxima temporada. De hecho, podría dejarse hasta 100 millones en él con el objetivo de encontrar un recambio de garantías a Benzema.

La realidad es que al margen de los jugadores que lleguen lo que está claro es que no se puede descartar que la temporada que viene haya un Xavi en el banquillo del Barça y un Xabi en el del Real Madrid. Florentino Pérez, en su terna de posibles candidatos para reemplazar a Carlo Ancelotti por si fuera necesario, parece tener a un nombre por encima de todos los demás. Y es el de Xabi Alonso.

Xabi, cada vez mejor en la Bundesliga

El actual entrenador del Bayer Leverkusen está haciendo un muy buen trabajo en la Bundesliga en su primera experiencia en un banquillo de primera división y el presidente del Real Madrid lo ve con el perfil ideal para coger las riendas del equipo por si finalmente debe buscar un sustituto para Ancelotti. Según los pronósticos de Betfair que Xabi Alonso fiche por el Real Madrid se paga a 6€ por euro apostado y cada vez genera una tendencia más positiva.

Pochettino y la eterna espera

En el caso de Pochettino cuenta con una oferta encima de la mesa y esta es la del Tottenham, ya que Conte saldrá del club al finalizar la campaña. El ex técnico del PSG ha decidido mantener la propuesta en espera y esperar una oferta que lleva varios años deseando. El argentino no está dispuesto a dejar pasar nuevamente el tren blanco y necesita saber si Florentino intentará su fichaje, si finalmente, Ancelotti no continúa. Por ello, el técnico le ha pedido al Tottenham algo de tiempo para poder meditar la propuesta planteada.

Raúl y el Castilla

Y la tercera pieza del puzle tiene nombre de leyenda: Raúl González Blanco. El histórico exfutbolista del Real Madrid está a cargo del Castilla, donde está dejando claro que también puede marcar una época como entrenador. Tiene grandes conceptos tácticos y apuesta por un fútbol vistoso. No es la primera vez que suena para el cargo del primer equipo, pero no lo había aceptado antes por no considerarse preparado, ahora la cosa ha cambiado. El banquillo blanco puede tener nuevo inquilino en verano con muchos importantes llamando a la puerta.