Demoledor dato ofensivo del Madrid ante el City

El Real Madrid volvió a protagonizar una salida arrolladora en una eliminatoria de la UEFA Champions League. En el partido disputado este miércoles ante el Manchester City (3-0), el conjunto blanco logró marcar tres goles antes del descanso, un registro extremadamente poco habitual en su historia europea.

De hecho, según los datos históricos de la competición, es la cuarta vez que el Real Madrid consigue anotar tres goles en la primera mitad de un partido de eliminatoria de Champions.

La última vez que había sucedido se remontaba a abril de 2014, cuando el conjunto madridista firmó una de las actuaciones más recordadas de su historia en Europa ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena en la vuelta de las semifinales. Aquella noche, los blancos dejaron prácticamente sentenciada la eliminatoria antes del descanso con los goles de Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo.

Más de una década después, el Real Madrid volvió a repetir un arranque demoledor en un cruce de la máxima competición continental. Ante el Manchester City, el equipo blanco castigó con enorme eficacia sus primeras oportunidades y logró marcharse al vestuario con una ventaja de tres tantos.

El dato confirma, una vez más, la capacidad del Real Madrid para acelerar los partidos europeos en los escenarios de máxima exigencia. Un inicio fulgurante que, además de marcar el rumbo del encuentro, despeja la crisis que vivia el club tras el rendimiento de los pasados partidos.

Arbeloa se mostró orgulloso de los suyos: "Los jugadores se merecen mucho una noche como esta por todo lo que han sufrido. Las sensaciones que recibíamos de fuera no eran de mucha confianza por este equipo y estos jugadores. Hoy hemos demostrado que somos el Real Madrid", explicó.