Dembélé despeja las dudas

El francés reconoció que se siente muy bien en Barcelona y seguirá a las órdenes de Xavi Hernández "Mi gran sueño es ganar una Champions con el Barça", apuntó en una entrevista para Téléfoot

El delantero del Barça, Ousmane Dembélé, se ha encargado de despejar todas las dudas. En su sexta temporada en el Spotify Camp Nou, estaba rindiendo a un buen nivel hasta que se lesionó en Girona a finales de enero.

"Mi gran sueño es ganar una Champions con el Barça, ganar un trofeo con el club que amas es lo máximo. He sido del Barça desde que era pequeño, siempre he sido seguidor de este equipo. Me siento muy bien aquí y espero convertirme en un gran jugador aquí", apuntó el francés en una entrevista para Téléfoot.

Con una propuesta de renovación hasta 2027 sobre la mesa, el ex del Dortmund explica que su evolución se ha visto frenada por las lesiones. "Estadísticamente hablando, podría haberlo hecho mucho mejor. Mi evolución en el Barça se ha visto frenada por las lesiones, como la que me ha mantenido alejado de los campos esta temporada".

¿Reencuentro con Messi?

Dembélé también habló sobre el hipotético regreso de Leo Messi a Barcelona, una vez finalizada la temporada en el PSG: "Es una leyenda absoluta aquí, verlo de nuevo a nuestro lado sería excepcional".

También tuvo unas palabras hacia Kylian Mbappé, nuevo capitán de la selección de Francia. "Estoy feliz por él. Es un gran capitán. Tiene hambre y es un líder".