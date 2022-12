La decisión que puede alterar el plan de Xavi

Sergio Busquets no tiene claro su futuro y las dos partes podrían sentarse a hablar en febrero El de Badia termina contrato el próximo 30 de junio y el jugador podría marcharse a la MLS

El centrocampista del FC Barcelona, Sergio Busquets, acaba su contrato con el Barça el próximo 30 de junio. En verano cumplirá 35 años, y tras 15 temporadas en el primer equipo blaugrana, tiene un dilema: renovar o buscar un proyecto lejos del Camp Nou.

El de Badia, que está concentrado con la selección española en Qatar, se ha negado a hablar sobre su futuro: "No tengo decidido nada, no he negociado nada con ningún club. Tampoco con mi equipo, que será el primero que sabrá mi decisión. Está todo por decidir".

El capitán culé se debate entre dos opciones: continuar un año más de blaugrana o irse a jugar a Estados Unidos. No lo ha descartado en ningún momento: "Me gusta mucho Estados Unidos, tiene una liga muy atractiva y no descarto nada. Sobre todo Miami, gran ciudad".

La decisión final, en febrero

A Xavi le gustaría seguir contando un año más con su capitán porque es importante en su pizarra. A la vuelta del Mundial habrá una reunión entre las dos partes, tal y como ha explicado Jordi Cruyff: "Cuando vuelva del Mundial, con el tiempo obviamente habrán respuestas, porque el club también tiene que planificar el futuro. Se merece ese respeto, que él decida cómo y cuándo".

En esta línea, el responsable argumentó que tiene la potestad para decidir su futuro: "Él decide lo que pasará. Por su importancia es un caso especial. Es una cuestión de diálogo y él decidirá como se siente. También tiene que tener en cuenta que el Barça es un club bonito, pero complicado. Tienes que estar al 100% porqué juegas cuatro partidos mal y la gente se te echa encima. Hay que darle espacio".