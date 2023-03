Una década de la cábala Mourinho, serio aviso al Real Madrid en el clásico de Copa

En 2013, blancos y azulgranas vivieron una eliminatoria histórica de Copa, también en semis, también con el Barça como líder en Liga y la ida en Madrid Aquello acabó con la eliminación azulgrana como maldición para el Real Madrid: Mourinho se despidió, en la final cayó ante el Atlético y LaLiga fue para los culés

Real Madrid y FC Barcelona inaugurarán esta semana una tormenta de clásicos que arrancará en el Bernabéu con la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Entre medias, el 19 de marzo, los blancos visitarán el Camp Nou para intentar poner en peligro el liderato culé. Concatenación de duelos que toma forma de venenoso déjà vu para los madridistas. Hace una década, ambos se vieron las caras repitiendo de forma sorprendente el actual panorama que viven ambos conjuntos. Aquello terminó con eliminación blaugrana en forma de maldición para el Real Madrid.

Los blancos cayeron en la final que se disputó en su estadio ante el Atlético de Madrid, el Barça se quedó LaLiga y el Borussia Dortmund echó al equipo entonces de Mourinho de la Champions. The Special One se despidió aquel curso en medio de fuertes convulsiones en la entidad. Una cábala con forma de aviso para navegantes. Carlo Ancelotti, para ser más precisos.

Según los pronósticos de Betfair, el pronóstico actual es muy favorable para el Real Madrid en el partido de ida a pesar del precedente de 2013 y sus similitudes. Que el Madrid venza este jueves en casa a su eterno rival se paga a 1.9€ por euro apostado mientras que el Barcelona, tras sus derrotas ante United y Almería, se ha alejado en los últimos días y cotiza a 3.75€ por euro apostado. Resulta llamativo como Álvaro Rodríguez, tras su debut y gol ante el Atlético, cotiza a 5€ por euro apostado a que es el primer goleador del partido y sólo superado en probabilidad por Karim Benzema entre ambos equipos.

La ‘caliente’ eliminatoria de 2013

Los paralelismos con aquella eliminatoria de hace diez años son más que llamativos. El Real Madrid llegaba al duelo con 15 puntos de desventaja con respecto al FC Barcelona en Liga. Los blancos eran terceros en aquella jornada 21 previa al partido del Bernabéu, donde se disputó la ida de las semifinales. Aquella noche del 30 de enero de 2013, el defensa francés Raphael Varane, a ocho minutos del final, firmó el 1-1 definitivo después de que Cesc Fábregas hubiera adelantado al equipo catalán. Fue una exhibición del francés que dio esperanzas para la vuelta.

Si Raphael Varane hiciese un ránking con los partidos más especiales de su carrera, no cabe duda de que entre ellos estarían estas semifinales ante el FC Barcelona. Una eliminatoria en la que el central francés, por aquel entonces con 19 años, se dio a conocer al mundo. Un primer asalto en el Santiago Bernabéu, con gente como Callejón, Essien o Carvalho en el once titular de los blancos y con Pinto, Fábregas o Pedro en los azulgranas. Y Messi, cómo no. Sin embargo, el 10 se encontró en su camino a un chaval que tenía ante sí la oportunidad de su vida para ganarse a los suyos. Y vaya si lo hizo.

Goleada inútil en el Camp Nou

En la vuelta, jugada el 26 de febrero, Cristiano Ronaldo, con un doblete y el propio Varane firmaron el triunfo del cuadro blanco. Jordi Alba estableció el 1-3 que catapultó a los de Mourinho a la final, en la que luego cayó por 1-2 ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Supuso después el final de la era Mourinho, que no logró títulos esa temporada (Lewandowski los sentenció en Champions con su famoso póquer en Dortmund) y, sobre todo, vio como el Barça ganaba LaLiga cosechando hasta 100 puntos. De nada sirvió que después del 1-3 en Barcelona los blancos vencieran en el Bernabéu por 2-1 en Liga.

Desde entonces y hasta 2020, el Barcelona no ha caído en ninguna eliminatoria copera previa a la final frente al Real Madrid. La campaña siguiente llegó hasta la final (que perdió precisamente contra el Real Madrid en Mestalla por 2-1), y en las cuatro siguientes salió campeón (2015, 2016, 2017, 2018). En 2019 perdió la final ante el Valencia. Ese curso los azulgranas echaron a los blancos con un 0-3 en el Santiago Bernabéu tras el 1-1 de la ida en el Camp Nou. Después, en la 2019-2020 el Athletic Club rompió esa racha en eliminatorias con un 1-0 en San Mamés a partido único.

Confianza culé

El balance reciente en eliminatorias sonríe al Barça con tres billetes en los últimos 30 años por dos del Madrid, que pasó en las semifinales de la 1992-93 y la 2012-13, mientras que los catalanes triunfaron en los octavos de la 1996-97, los cuartos de la 2011-12 y las citadas 'semis' de la 2018-19. En lo deportivo, Robert Lewandowski se retiró lesionado de la cita ante el Almería donde los suyos cayeron por la mínima y no podrá estar en el partido de Copa. Una baja sensible para Xavi Hernández ya que el técnico azulgrana tampoco puede contar con Pedri ni Dembélé que también se encuentran lesionados. El delantero polaco pudo finalizar el partido frente al conjunto andaluz en el que el Barcelona sucumbió ante los de Rubi y perdió una oportunidad de oro para dejar sentenciada la Liga. En el entrenamiento posterior se confirmó la lesión del delantero que podría estar dos semanas de baja.