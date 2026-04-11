David pone a 'Raya' a Europa

David Raya se ha convertido en una de las grandes razones por las que el Arsenal sigue soñando a lo grande en la Liga de Campeones. El guardameta español volvió a dejar su sello en Portugal, donde firmó ante el Sporting su séptima portería a cero de la temporada en Champions, un registro que nadie ha alcanzado en esta edición del torneo. No es una casualidad ni una racha pasajera: es el reflejo de una temporada extraordinaria bajo palos.

El internacional español no solo lidera la competición en partidos sin encajar, sino que además presenta unos números descomunales en eficacia. Raya ha detenido el 90% de los disparos a puerta que ha recibido en Europa este curso, con 27 paradas en 30 remates entre los tres palos. Entre los porteros que siguen en liza, nadie mejora ese porcentaje.

Cada intervención suya sostiene al Arsenal, le mantiene con vida en los momentos de mayor exigencia y refuerza la sensación de seguridad de un equipo que compite como bloque, pero que cuenta atrás con un especialista diferencial.

El impacto de Raya va incluso más allá de las estadísticas más visibles. Si se atiende al valor de xG de los disparos a puerta afrontados —sin contar los goles en propia puerta—, el meta ha evitado más goles que ningún otro portero en las dos últimas ediciones de la Champions League. El dato es revelador: ha encajado 12 tantos cuando, por la calidad de los remates recibidos, debería haber concedido 21. En otras palabras, ha “salvado” nueve goles a su equipo, una cifra que explica por sí sola su dimensión competitiva.

Su exhibición en Lisboa terminó de elevar su figura en una noche de enorme peso para el Arsenal, resuelta con el gol de Kai Havertz. El delantero alemán no escatimó elogios hacia su compañero después del encuentro: “Es un jugador increíble. Creo que aún está infravalorado en el mundo del fútbol, pero para mí ha sido el mejor portero del mundo en estas dos últimas temporadas. Estamos encantados de tenerlo”.

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Cuando habla un goleador decisivo y pone el foco en su portero, el mensaje resulta contundente. Raya ya no es solo un seguro de vida para el Arsenal: es una de las grandes figuras de esta Champions.