El dato que Lamine Yamal no podrá superar esta temporada

Lamine Yamal se quedará a las puertas de un registro histórico con el FC Barcelona en LaLiga. El extremo del FC Barcelona ha marcado 16 goles en el campeonato 2025/26, una cifra que le sitúa muy cerca de David Villa, que en la temporada 2010/11 firmó 18 tantos. Desde entonces, ningún jugador español del Barça ha conseguido más goles en una misma edición de la competición liguera en el siglo XXI, según los datos de Opta.

La lesión, sin embargo, ha frenado la posibilidad de que Lamine pueda superar esa marca esta temporada. El joven atacante azulgrana necesitaba tres goles más para dejar atrás el registro de Villa, pero sus problemas físicos le impedirán seguir aumentando sus números en el tramo final del curso. El dato confirma, en cualquier caso, la dimensión de su campaña: con solo 18 años, Lamine ya se ha colocado entre los mejores goleadores españoles del Barça en LaLiga durante las últimas décadas.

El récord, pese a todo, todavía podría caer esta misma temporada. Si no hay un contratiempo, quien sí mantiene opciones de superarlo es Ferran Torres. El delantero valenciano también ha firmado una campaña notable de cara a portería y, con partidos todavía por disputar, conserva la posibilidad de alcanzar e incluso superar los 18 goles de David Villa. Actualmente lleva 14.

La ausencia de Lamine puede darle además más protagonismo ofensivo en la recta final. Ferran, que ha ganado peso en el equipo y ha respondido con goles importantes, se presenta ahora como el principal candidato azulgrana para atacar una marca que parecía destinada al joven extremo.

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Así pues, Lamine Yamal, el futbolista que parecía preparado para romper otro récord de precocidad y eficacia, no podrá hacerlo por culpa de la lesión. Ferran Torres, en cambio, sí tendrá la oportunidad de convertir el histórico registro de David Villa en una marca del pasado.