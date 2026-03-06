El dato de Güler que lo pone a la altura de Lamine

En un tramo de temporada marcado por la irregularidad y la falta de un mando claro en la sala de máquinas, el Real Madrid busca algo más que sus estrellas de arriba. Mbappé y Vinicius sostienen buena parte del peso ofensivo, pero el equipo necesitaba un futbolista capaz de organizar, dar sentido a las posesiones y no esconderse cuando el partido se atasca. Ese perfil, cada vez con más fuerza, lo está encarnando Arda Güler.

El turco ha alternado momentos brillantes con otros más discretos, pero su crecimiento ha sido constante: ha ido ganando espacio con el paso de los meses hasta convertirse en una pieza casi fija. Incluso en la derrota ante el Getafe, fue de los jugadores que más insistieron, siempre cerca de la jugada, ofreciéndose y buscando el pase que abre defensas. Su impacto se refleja en un dato muy revelador: es uno de los futbolistas que más ocasiones genera para sus compañeros en las grandes ligas europeas. De hecho, solo dos jugadores están por delante de él este curso en esa faceta, Lamine y Di Marco.

Arda Guler, durante el partido entre el Real Madrid y el Levante en el Bernabéu / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, su evolución no se mide solo en sensaciones. A nivel de producción, está cerca de firmar su mejor campaña: quizá marca menos, pero asiste más. Ya suma 12 asistencias, superando lo del año pasado, y su presencia como titular se ha disparado: 32 titularidades en 40 partidos, muchas más que en la temporada anterior. En un Madrid que necesita certezas, Güler se está consolidando como un organizador clave y una apuesta de presente… y, sobre todo, de futuro.