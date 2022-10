El dato que demuestra la clase de De Bruyne

De Bruyne fue el faro de la goleada sobre el Southampton con una asistencia y recital de precisión Ya es el máximo asistente en la historia del Manchester City en la Premier League con un total de 94

El centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, volvió a ser uno de los grandes destacados en la goleada frente al Southampton. Con un recital de liderazgo y lectura de juego, el jugador se ha aupado hasta ser el máximos asistente citizen en toda la historia de la Premier.

El belga, que es un jugador fundamental en la pizarra de Pep Guardiola, asistió a Phil Foden en el segundo tanto y dio una exhibición, la enésima, llevando la manija del equipo en la medular: con su 94ª asistencia ya ha superado a David Silva en lo más alto del ranking.

El ex de Chelsea o Wolfsburg ya registra un total de 11 asistencias esta temporada entre todas las competiciones (nueve de ellas en la Premier League), además de un tanto en la goleada frente al Bournemouth en la segunda fecha del campeonato doméstico.

El conjunto citizen es el máximo artillero de la Premier League con un total de 33 tantos repartidos entre Haaland (15), Foden (6), Bernardo Silva (2), Cancelo (2), Gündogan (2), Julián Álvarez (2), Grealish (1), Mahrez (1) y De Bruyne (1).

