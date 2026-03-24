El dato que ha condenado a Almeyda en el Sevilla

La etapa de Matías Almeyda al frente del Sevilla FC ya es historia. El técnico argentino ha sido destituido tras una racha de resultados que han terminado por agotar la paciencia del club y de la afición, cerrando su paso por el banquillo sevillista con unos números que le sitúan entre los peores registros de derrotas en la historia del club en LaLiga.

Con al menos 25 partidos dirigidos en el campeonato, Almeyda deja un 48,28% de derrotas, una cifra que le coloca como el tercer entrenador con peor porcentaje de derrotas del Sevilla en la competición. Solo dos técnicos superan ese registro negativo: Juan Carlos Álvarez, con un 53,85%, y Ferdinand Daucik, que alcanzó el 50%.

El dato adquiere aún más relevancia al compararlo con otros entrenadores que también tuvieron etapas complicadas en Nervión. Almeyda iguala exactamente el porcentaje de derrotas de Sabino Barinaga, otro técnico que pasó por el club en una etapa turbulenta.

La destitución del técnico argentino llega en un contexto deportivo delicado. En los últimos años, el club no ha conseguido encontrar estabilidad ni resultados, alternando actuaciones irregulares con derrotas que han ido alejando al equipo de sus objetivos. El equipo se ha mostrado sin rumbo claro en muchos tramos del curso, tanto a nivel de juego como de resultados.

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Tras la derrota ante el Valencia, el técnico argentino realizó sus últimas declaraciones como técnico sevillista, mostrándose decepcionado con el equipo: "Creo que en los dos últimos partidos se vio un equipo con poca lucha, algo que nos venía dando resultado como era el amor propio y la entrega y hay mucho miedo a equivocarse. Con falta de claridad es difícil que las cosas salgan bien", sentenció.