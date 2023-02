El dato que asusta al Liverpool

Los de Klopp han mostrado una preocupante fragilidad defensiva a lo largo de la temporada Rebasado el ecuador del curso, el equipo ha encajado un total de 28 tantos en la Premier

El Liverpool de Jürgen Klopp no está viviendo su mejor temporada. Después de quedarse a un paso de conseguir un póker histórico, los reds están en un momento complicado y la fragilidad defensiva, a raíz de la lesión de Van Dijk, es más que latente.

El equipo, que ha encajado un total de 28 dianas en la Premier League a estas alturas, va camino de encajar un total de 53 a final de curso, lo que supondría la segunda peor marca en su historia: tan solo en 1993 y 1994 lo hizo peor (55) en este aspecto.

El Liverpool dejaría atrás la marca (50) cosechada en 2014 y 2016, que es la segunda actualmente. Los problemas se han trasladado también a la clasificación: marcha en la décima plaza de la Premier a 10 tantos de las posiciones europeas y a 21 de la cabeza.

Los de Klopp se medirán al Real Madrid, en casa, en menos de dos semanas en uno de los compromisos más fuertes del mes de febrero. Las malas sensaciones de uno y otro equipo reflejan algo evidente: el cruce llega en el peor momento posible.

53 - At their current rate, Liverpool are set to finish this season with 53 goals conceded, which would be a club record high in a 38-game Premier League season. Collapse.@SamMcGuire90 analyses what is going on defensively for #LFC for @OptaAnalyst. https://t.co/8RHujfyzB0 pic.twitter.com/4TgPyXn9Yp