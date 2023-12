El dardo más fino de Klopp contra el Chelsea y sus fichajes

El técnico del Liverpool agradeció entre risas que los fallidos refuerzos de los blues rechazaran en su día recalar en Anfield Klopp habló, sin nombrarlos, de Lavia y Caicedo, hoy muy discutidos en el Chelsea por su coste y rendimiento

Don Jürgen Klopp en estado puro. El entrenador del Liverpool le lanzó una 'chinita' del tamaño del monte Everest al Chelsea durante un acto en Anfield Road, donde se inauguró una nueva grada que se estrenará ante el Manchester United.

Y es que hablando del último mercado estival de fichajes con los aficionados 'scousers' presentes en el acto, el técnico germano señaló: "En verano sucedieron algunas cosas raras en el mercado de fichajes, pero aquí, entre nosotros, puedo decir: 'Dios mío, tuvimos suerte, ¿eh?'", entre risas de los presentes.

Hurgó Klopp en la herida de un Chelsea con fama de despilfarrador en una liga donde no hay precisamente mucha contención de gasto: "No lo sabíamos en ese momento y no lo sentimos así en ese momento, pero sí, puedo decir que estoy muy feliz de que haya funcionado, pero nunca se sabe antes. Obviamente nos dimos cuenta de que otros centrocampistas defensivos no querían unirse al Liverpool -señaló en referencia a Lavia y Caicedo-, ya ves lo que pasa, y entonces encontramos a Wataru Endo. Es un jugador excepcional".

Los nuevos jugadores 'reds' en la medular, Endo, MacAllister y Szoboszlai, están cuajando en Anfield y han hecho olvidar a Jordan Henderson tras su marcha, así como las lesiones de larga duración de Bajcetic y Thiago.

Los refuerzos están funcionando bien y contrastan con el rendimiento de Lavia y Caicedo, que estuvieron en la órbita del club hasta que decidieron irse al Chelsea, donde hasta ahora han recibido más pitos que ovaciones.