¿Cuánto cuestan realmente los fichajes más caros de la historia del Barça?

Hasta siete fichajes del FC Barcelona a lo largo de su historia superarían, a coste actualizado, los cien millones de euros en inversión. Uno de ellos, por cierto, estaría por encima de los 200 millones. Es el de Ousmane Dembélé, por el que el Barça pagó en 2017 cerca de 148 millones de euros, pero que si se tuviera que firmar hoy costaría casi 204 millones de euros.

Estas cifras se extraen de un informe que ha elaborado Betfair en el que se recalcula cuál sería el coste de los fichajes más caros de la historia si se hicieran en 2025. Para este cálculo se ha utilizado una herramienta matemática bautizada como ‘La Calculadora’.

Este mecanismo, accesible de manera online a través de su propia página web, aplica un algoritmo en que se tienen en cuenta factores como la inflación o la fluctuación monetaria en el caso de aquellas operaciones hechas en pesetas. Su funcionamiento es simple: se introduce el año del fichaje (desde 1985) y su coste (en pesetas hasta 2001, en euros desde 2002) y el resultado es el precio de esa operación a día de hoy. Todo teniendo en cuenta sólo criterios estadísticos, no la calidad de cada jugador.

El club de los ‘cien-millonarios’

El caso es que este informe ha aplicado semejante engranaje aritmético para reevaluar cuánto costarían los 50 fichajes más caros de la historia del Barça si todos se hicieran en 2025. El resultado es que hasta siete de ellos superarían los 100 millones de euros, cuando en coste original solo tres lo hicieron. A saber, el caso del ya mencionado Dembélé, el de Coutinho (135 millones) y el de Griezmann (120). Sin embargo, esta actualización de precios incluye en esa lista de fichajes ‘cien-millonarios’ cuatro operaciones más.

Neymar, firmado en 2013 por 88 millones de euros, costaría actualmente 128 millones. Luis Suárez, firmado en 2014 por cerca de 82 millones, estaría rondando hoy en día los 117. Completan este elenco De Jong, firmado en 2019 por 86 millones y que, a precio actualizado, estaría en los 115 millones y Zlatan Ibrahimovic, por el que el Barça abonó 69,5 millones en 2009. El sueco sería ahora una operación de 112 millones de euros.

Éste es el listado de los 10 fichajes más caros de la historia a precio actualizado según este informe:

Jugador Coste original (€) Coste actualizado (€) Año Dembélé 148.000.000 203.785.969 2017 Coutinho 135.000.000 182.628.505 2018 Griezmann 120.000.000 160.647.399 2019 Neymar 88.000.000 128.504.414 2013 Luis Suárez 81.720.000 116.829.333 2014 De Jong 86.000.000 115.130.636 2019 Ibrahimovic 69.500.000 111.624.133 2009 Pjanic 60.000.000 80.509.849 2020 Saviola 36.000.000 70.537.704 2001 Ferran 55.000.000 68.779.698 2021

Saviola, 70 millones; Mascherano, apenas 30

De este top 10 llama la atención la presencia de Javier Saviola, jugador que el FC Barcelona fichó en 2001 por unos 6.000 millones de pesetas (al cambio, 36 millones de euros) y que hoy sería un jugador de algo más de 70 millones de euros, el doble, por ejemplo de lo que costó originalmente Ronaldinho o más de tres veces el valor del precio original de Deco, por citar dos leyendas firmadas a ‘coste de saldo’ en comparación con la relación precio-rendimiento del argentino.

En este ratio de jugadores que costaron mucho, pero que no estuvieron a la altura de la inversión, este informe que analiza los 50 fichajes más caros de la historia del Barça revela un puñado de operaciones llamativas. Por ejemplo, Overmars, firmado en 2000 después de la salida de Figo, ahora costaría casi el precio original del portugués cuando se marchó al Real Madrid: 60 millones de euros.

El brasileño Geovanni, firmado en 2000, costaría ahora 40 millones, a casi un millón de euros por partido disputado en el Barça: sólo se enfundó la camiseta azulgrana en 43 encuentros. También es llamativo el precio actual de otro brasileño. Anderson, que firmó por el Barça en 1997 para tapar el hueco dejado por Ronaldo Nazario y su fichaje por el Inter, costaría en 2025 algo más de 57 millones de euros.

En el lado opuesto, destacan un buen puñado de fichajes hecho a un coste que, actualizado, resulta muy bajo. Ronaldinho, firmado en 2003 por 32 millones de euros, ahora costaría unos 60. Rivaldo, comprado en 1997 por 24 millones de euros, ahora sólo estaría entorno a los 53. Eto’o sólo supondría una inversión de 48 millones de euros y Mascherano apenas reportaría 30 millones de euros de gasto.