El cuento de hadas continúa

El FC Heidenheim 1846, se ha metido en la Conference League, una hazaña para una población Heidenheim an der Brenz que solo tiene 49.000 habitantes. El Heidenhem vivió la temporada pasada su debut en la máxima categoría del fútbol alemán, logrando un más que meritorio octavo puesto final asegurando así su participación en la UEFA Conference League esta temporada. Con el 2-1 en la ida, y el 3-2 de hoy, el Heidenheim se clasificó por primera vez a la primer ronda de una competencia europea. Cuando el sueño europeo parecía esfumarse para el Heidenhaim, Paul Wanner, que viene atravesando una gran racha goleadora; empató el partido y puso 4-3 la serie con un zurdazo que venció la valla de Peter Abrahamsson. Y para callar dudas, Mathias Honsak terminó de sentenciar la serie con otro zurdazo, esta vez al ángulo.

El equipo dirigido por Frank Schmidt, que lleva 17 años en el cargo y lo ha llevado de la 5ª división alemana a la Bundesliga- el equipo ha sufrido las bajas de sus dos jugadores estrella: el delantero Tim Kleindienst, máximo goleador con 12 tantos la pasada temporada, ahora en el Borussia Monchengladbach, y el centrocampista Jan-Niklas Beste, quien se ha unido al Benfica portugués.

La historia del equipo dirigido por Frank Schmidt, uno de aquellos héroes que no llevan capa, es de las más interesantes -y desconocidas- de Europa. El club nació en 1846, dos décadas antes incluso de que la 'The Football Association' redactara las reglas de lo que conocemos hoy en día como fútbol, en el año 1868. Sin embargo, el Heidenheim no empezó a jugar hasta 1911, ocho años después de la fundación de la FIFA.

Curiosamente, y pese a ser uno de los equipos más antiguos de Alemania, esta ha sido su primera temporada en la categoría de oro del país, y qué manera de debutar. Primer año en Bundesliga y, participación europea la temporada 2024-25 en la Conference League.