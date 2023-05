Cuatro récords para creer en Alcaraz y el título de Roland Garros

El número uno más precoz, su final de 2022 en lo más alto, el doblete en Madrid o sus victorias como adolescente motivan a los apostantes Ha jugado 150 partidos antes de cumplir 20 años y ha ganado 117 partidos, un 78% (casi ocho de cada 10). El siguiente en la lista es John McEnroe (113 triunfos)

Desde hace casi dos décadas, hay una tradición en la primavera parisina: el máximo favorito a ganar Roland Garros es un español. Cosas del destino, la tradición se mantiene gracias a Carlos Alcaraz. El joven murciano aterriza en el Bois du Boulogne como número uno del ranking ATP y es el gran candidato según Betfair tras su brillante gira de tierra, con títulos en Barcelona y Madrid. En 2022 ganó también las dos coronas españolas y después cayó en los cuartos de Roland Garros.

Pero en este 2023 casi todo es diferente. Alcaraz ya no es una promesa. Todo ha cambiado menos una cosa: el favorito a llevarse la Copa de los Mosqueteros a casa es un español. "Os odio", decía de broma hace unos días el periodista serbio Sasa Ozmo. "Teníais a Nadal y ahora tenéis a Alcaraz", añadía. Según los pronósticos de Betfair, que gane Carlos Alcaraz en París se paga a 2.6€ por euro apostado mientras que lo haga Djokovic, segundo jugador mejor posicionado, cotiza a 3€ por euro apostado.

19 años, cuatro meses y siete días

La realidad es que los apostantes tienen muchos motivos para creer en Alcaraz. Por ejemplo, aquí dejamos cuatro de ellos. Primero, porque es el número uno ATP más joven de la historia. Fue el 12 de septiembre de 2022, después de conquistar su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz se convirtió en número uno de la ATP. Logró ascender a la cima a los 19 años, cuatro meses y siete días. Batió el récord de precocidad que estaba en poder del australiano Lleyton Hewitt desde noviembre de 2001 cuando se convirtió en número uno con 20 años y ocho meses. Carlitos se adelantó año y cuatro meses.

Un final pletórico en 2022

Otro motivo es que es el número uno ATP más joven de la historia a final de año, y con mucho margen. Con 19 años y siete meses exactos (el 5 de diciembre), Carlos Alcaraz recogía el trofeo que le acreditaba como número uno ATP a final de año. Se convirtió en el primer adolescente en acabar el año como número uno. Al igual que su ascenso al número uno, se adelantó 16 meses en ser el más joven en acabar el año en la cima de la ATP. Precocidad absoluta.

El ’teenager’ más brillante

También tiene el récord de victorias como adolescente. Tras ganar el partido de cuartos de final en Madrid ante Karen Khachanov, el último jugado como adolescente, Carlos Alcaraz le puso el colofón a una estadística donde, para variar, también ostenta el récord. Ha jugado 150 partidos antes de cumplir 20 años y ha ganado 117 partidos, un 78% (casi ocho de cada 10). El siguiente en la lista es John McEnroe (113 triunfos), seguido de Rafael Nadal (112), Mats Wilander (111) y Andre Agassi (110).

Madrid, punto de inflexión

El cuarto motivo podría ser que fue el segundo tenista que defendió con éxito el título masculino individual en Madrid. Al cuarto punto de este artículo, aparece una estadística en la que Carlos Alcaraz no es el primero en conseguirlo. Sin embargo, el nombre que aparece por delante es el del mejor jugador de la historia en tierra batida. El cuadro masculino de Madrid suma 21 ediciones y ha tenido 10 campeones diferentes. Sin embargo, solo hay dos nombres que han conseguido defender con éxito el título y ganarlo dos años seguidos.

Nadie lo ha hecho tres. Los dos nombres son Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. Para contextualizar lo difícil que es defender el título en Madrid, nombres como Federer, Djokovic, Zverev o el propio Nadal se han quedado a las puertas en otras ocasiones: Federer en 2007 y 2011 perdió la final, Nadal en 2011 y 2015 perdió la final (y en 2015 podría haber sido tricampeón), Djokovic en 2017 perdió en semifinales y Zverev cedió la final de 2022. La prudencia es una seña de identidad de Alcaraz para afrontar la tierra de París. "He cometido muchos errores, Juan Carlos (su entrenador) me ha dicho que me metiese más en el 'rally' y por más que lo intentaba había veces que ya no sabía ni lo que estaba pasando ni por qué estaba fallando", dijo Alcaraz tras caer en Roma. El aprendizaje en Italia puede ser bueno para reinar en París.