Croacia, sin relevo para su generación de oro

La cara de Luka Modric, primero en el banquillo y después en la foto con el premio MVP del partido lo decía todo. El jugador del Real Madrid había sido sustituido tras haber pasado minutos antes por ser el villano (al fallar el penalti) y acto seguido el héroe, al marcar el gol que estaba clasificando a su Selección para los octavos de final de la Eurocopa.

Apenas quedaban unos segundos para el final del choque. Los aficionados croatas ya celebraban el pase, pero Modric, sabedor de que hasta el rabo todo es toro, no quería ni mirar al terreno de juego, ya que un gol del rival, Italia, lo cambiaba absolutamente todo. Y para desgracia del futbolista madridista y de los fans croatas, así sucedió. Una espectacular arrancada del central Riccardo Calafiori terminó en el definitivo 1-1 de Zaccagni. Un resultadom que, a la postre y con el desarrollo del resto de grupos, ha supuesto la eliminación de Croacia en la primera fase y la clasificación de Italia para octavos. La ‘Azzurra’ que además va por el ladro del cuadro más asequible, evitando hasta la final a Selecciones como España, Francia, Alemania o Portugal, se convierte, según los pronósticos de Betfair de la Eurocopa, en la sexta favorita para levantar el título con una cuota implícita del 5,26%.

Un torneo para olvidar

No será esta, ni mucho menos, una fase final que pase a la historia del fútbol croata. Todo comenzó con una sonrojante derrota ante España en el debut. El equipo de Luis de la Fuente fue netamente superior y los tantos de Morata, Fabián y Carvajal certificaron una goleada por 3-0, que ya empezaba a poner muy cuesta arriba el pase a la siguiente fase. Ya en este primer encuentro el combinado de Zlatko Dalic dejaba muchas dudas, con un Modric desaparecido en combate, incapaz de sujetar un centro del campo que hacia aguas junto con sus compañeros Kovacic y Brozovic, mientras que otro histórico, como Perisic veía el choque desde el banquillo. Sin embargo, la Eurocopa no había hecho más que empezar y dependían de sí mismos para clasificarse. En la segunda jornada, el rival no tenía la enjundia de España. Esperaba Albania, que eso sí, tampoco lo iba a poner fácil. Tanto es así que lograron adelantarse, pero una reacción de los croatas, liderada por una gran versión del osasunista Budimir, daría la vuelta al marcador. Pero un postrero gol de los albaneses, al igual que el de Italia en el último partido del grupo, acabaría con toda posibilidad de repetir gestas como las vividas en Catar 2022 y Rusia 2018.

Sin recambio para los estandartes de una generación de oro

No se tradujo en títulos, pero Croacia ha vivido, sin dudas, los mejores años de su Selección de Fútbol entre 2018 y 2022. Años en los que consiguió la enorme gesta de proclamarse subcampeones, primero en Rusia (perdieron la final ante Francia 4-2) y después semifinalistas en Catar (eliminando a Brasil y suiza en los penaltis y cayendo ante Argentina a las puertas de la final).

Su eliminación ahora en esta Eurocopa, ha evidenciado que su mejor generación de futbolistas ha terminado de agotarse, (la foto de Modric con el premio MVP entre lágrimas es el mejor reflejo) y lo ha hecho sin encontrar de momento a piezas nuevas que puedan hacer las veces del propio Modric, o de otros referentes de esta generación como Rakitic, Perisic, Rebic, Vida, Brozovic…

De cara a la siguiente gran cita, el Mundial de EEUU, Canadá y México, Croacia necesita dar con la tecla para preparar el relevo generacional, con el anhelo y el recuerdo de su generación dorada, que llevó a un país de menos de cuatro millones de habitantes a estar muy cerca de la gloria en las últimas dos citas mundialistas. Por el momento, sólo Gvardiol, el defensa del Manchester City, parece estar preparado para ser protagonista de tal cambio. Veremos si dicho futbolista cuenta con el apoyo de Modric para liderar a las nuevas generaciones, ya que el madridista, aún no ha decidido su futuro en la Selección.