Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez asombran a Europa… ¿rumbo a ganar la Eurocopa?

El combinado luso se ha clasificado con pleno de victorias y un Cristiano Ronaldo pletórico: 10 goles que lo convierten en una amenaza para el resto de favoritas. Cristiano Ronaldo tendrá varias motivaciones: ser el segundo más veterano en jugar una Euro, el más veterano en marcar y el más veterano en ganarla. A sus espaldas, el trabajo de Roberto Martínez y una cohorte de acompañantes cargados de calidad: Silva, Fernandes, Joao Félix, Dias, Cancelo, Palpinha….

La fase clasificatoria para la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania enfila su recta final. Ya se conocen 21 de las 24 participantes. Las tres que faltan saldrán de la repesca. Un periodo clasificatorio que ha tenido en la Portugal de Cristiano Ronaldo la selección más llamativa de todas. El equipo que dirige el español Roberto Martínez ha ganado todos sus partidos (pleno 10 de 10) con el ex delantero del Real Madrid pletórico pese a que compite en una liga menor como es la de Arabia Saudí. Eso, con todo, no ha mermado su hambre por seguir haciendo historia. Para la fase final de la Euro, CR7 tiene cotas ambiciosas. Su deseo es ganar el torneo y, visto lo visto, no sería nada descabellado. De conseguirlo, además, rompería un récord también histórico.

Porque jamás hubo un campeón de la Euro con la edad con la que llegará el delantero del Al-Sadd al torneo. Para entonces Cristiano tendrá 39 años y 4 meses y 9 días y se convertirá en el segundo jugador más veterano en la historia del torneo, sólo superado por Gabor Kiraly, portero de Hungría que en la Euro de 2016 jugó con 40 años y 86 días. Cristiano superaría a Lothar Matthaus, mito alemán que jugó en 2000 con 39 años y 91 días. Si CR7 ve puerta superaría a Vastic como el jugador con más edad en marcar (38 años y 257 días) y si ganara el torneo, superaría a Carvalho, que en la Euro de 2016 tenía 38 años y 53 días cuando precisamente Portugal levantó su último entorchado.

Un tapado muy serio

Entonces los lusos se llevaron el torneo contra pronóstico. Porque no estaban entre los favoritos. Ni siquiera en la final, que disputaron contra la anfitriona Francia. Ahora el patrón se repite… aunque los lusos son unos tapados de lujo en las apuestas deportivas de Betfair. Aparecen como la quinta selección favorita con una probabilidad implícita del 11% por detrás de Inglaterra y Francia (las máximas candidatas) y de Alemania y España, que en un segundo escalón aguardan su oportunidad… con el permiso de Portugal.

Al equipo de Roberto Martínez le sobran argumentos futbolísticos para creerse con capacidad para dar la sorpresa. Cristiano Ronaldo, obvio, es el primero. No sólo por su rendimiento dentro del césped, sino porque su liderazgo se contagia. No obstante, es el máximo goleador en la historia de las Eurocopas con 14 dianas en 25 partidos. Uno de sus retos en Alemania será acrecentar estos números. Ya por de pronto en la fase de clasificación logró 10 dianas, sólo por detrás de Lukaku, que con Bélgica ha hecho 14.

Argumentos para creer en Portugal

Precisamente el trabajo con Bélgica es uno de los argumentos que tiene Roberto Martínez para intentar el asalto a la Euro. Aquel bloque era siempre amenaza constante y, ahora, trabajo combinado con el talento de Cristiano y compañía puede dar resultados también positivos. No obstante, alrededor de la leyenda ex del Real Madrid hay un bloque sólido cargado de calidad y con cada vez más experiencia en estas citas.

Jugadores como Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernándes (Manchester United) o Joao Félix (FC Barcelona) aportan mucho talento en ataque, combinado con la solvencia de Ruben Dias (City), Joao Cancelo (Barça) o Palpinha (Fulham) como argumentos también defensivos. Todos juntos conforman un bloque sólido que mira al torneo con la esperanza de dar un golpe y la mesa y convertirse en los nuevos reyes del viejo continente. No obstante, los dos últimos ganadores (la propia Portugal e Italia) llegaron al torneo como outsiders que acabaron llevándose a casa la Copa. Un reto que todavía hace brillar los ojos de Cristiano Ronaldo y sus ambiciones infinitas.