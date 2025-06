⁠⁠Cristiano, objetivo mil

Cuando los jóvenes talentos irrumpen en la élite del fútbol mundial y tiran la puerta abajo con grandes actuaciones, los viejos rockeros no se asustan. Es más, dan un paso adelante y certifican su presencia como los líderes del planeta fútbol ante las perlas emergentes que no paran de crecer. Uno de esos grandes futbolistas que parece no tener techo a pesar de su edad es, sin ninguna duda, Cristiano Ronaldo. Y es que cuando muchos creían que su carrera ya estaba acabada y que pondría fin a su andadura en el deporte rey diciendo adiós al fútbol este mismo año, el portugués ha vuelto a sorprender anunciando esta recientemente que renueva con el Al-Nassr hasta verano de 2027. El anuncio llega como una declaración de intenciones de que Cristiano no se rinde en su pelea particular por anotar su gol número mil como futbolista profesional.

La cifra de Pelé en el punto de mira

Hace menos de un año, Cristiano Ronaldo reconocía en una charla junto al ex futbolista y ex compañero suyo Rio Ferdinand que estaba cerca de alcanzar su gol número 900 pero que sin duda quería llegar a los mil. Y, apelando a la historia de los goles de Pelé, añadió que “la diferencia es que todos mis goles están grabados, ¡tengo pruebas! Los respetos a todos, pero tengo pruebas…”.

Con esas palabras, apuntó directamente a la leyenda brasileña, quien afirmaba que había anotado 1.283 goles a lo largo de su carrera. Sin embargo, una parte significativa de esos tantos se produjeron en partidos no oficiales y por tanto no son reconocidos por la FIFA, organismo que cifra en 757 los goles totales de la leyenda brasileña.

Goleador desde sus inicios

Ronaldo, que cumplió 40 años en febrero, ha alcanzado ya los 938 goles oficiales desde su debut en el fútbol profesional en 2002. Aquel año, anotó su primer tanto con la camiseta del Sporting de Portugal, club en el que inició su andadura. Ese tanto fue el inicio de una trayectoria que, sin saberlo, posteriormente se desarrollaría en varios países en algunas de las mejores ligas y junto a los clubes más grandes del panorama futbolístico mundial.

Tras su paso por el fútbol portugués, donde anotó 55 goles, firmó por el Manchester United, donde jugó en dos etapas diferentes y acumuló 145 tantos en total. Aunque en Inglaterra dejó su seña de identidad, donde verdaderamente dio un nivel excelso fue en el Real Madrid. En el conjunto del Santiago Bernabéu vivió su época más prolífica ya que consiguió perforar la portería rival en 450 ocasiones, algo nunca antes visto en un futbolista de la entidad blanca.

Tras nueve temporadas en el Real Madrid, el portugués decidió poner rumbo a Italia para seguir ampliando su leyenda. Junto a la Juventus añadió 101 goles más a su cuenta personal, y en 2022 (tras su segunda etapa en Manchester) firmó por el Al-Nassr, club en el que se encuentra actualmente y donde ya ha anotado 99 goles. A ese historial se suman los 138 goles que ha marcado con la selección de Portugal, equipo con el que debutó en 2003 y con el que ha disputado más de 200 partidos.

Una renovación que llega en un buen momento

Ahora, a pesar de su edad, Cristiano ha demostrado por ejemplo recientemente en la Final Four de la Nations League encontrarse en un gran momento y en un muy buen estado de forma, por lo que la renovación no responde simplemente a una formalidad, sino a la clara certificación de que el portugués puede pelear en el fútbol de élite hasta sus últimos días como profesional.

El reto de alcanzar los mil goles no será sencillo pues requeriría de una media de entre 20 y 25 goles por temporada en los próximos años, pero si las lesiones le siguen respetando como hasta ahora, es más que probable que acabará dejando aún más su sello en la historia como el mejor goleador de todos los tiempos.