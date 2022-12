¿Qué cracks están libres? Isco y otras perlas sin equipo para un histórico mercado invernal

En Betfair, se da casi por hecho que Cristiano Ronaldo acabará fichando por algún club de Arabia Saudí con el Al-Nassr como equipo mejor posicionado Como CR7, Isco queda liberado y se especula con la posibilidad de que acabe en el Wolves de Lopetegui, club que genera una tendencia muy negativa en Premier

En unos días se abrirá el mercado invernal. Tiempo de reconducir carreras, arreglar plantillas e intentar los últimos fichajes de la temporada. Se abre un espacio para que jugadores y clubes puedan invertir en nuevas aventuras. Ventana en la que hay perlas codiciadas por todos. Los jugadores sin equipo suelen ser espacio para gangas. Jamás como esta temporada. Dos nombres destacan por encima: Isco y Cristiano Ronaldo lideran la lista de futbolistas que han abandonado sus respectivos clubes y que buscan destino para los próximos meses sin tener, ahora mismo, equipo alguno.

De los dos, según los pronósticos de Betfair, en el caso de Cristiano Ronaldo parece claro que el destino es un club saudí. Que Cristiano fiche por el Al-Nassr de Arabia Saudí se paga 1.25€ por euro apostado y es la alternativa más valorada de todas. Una probabilidad implícita que ronda el 90%. A pesar de que se haya entrenado estos días en Madrid, en Valdebebas, para mantener la forma tras el Mundial, el regreso al club blanco parece imposible y se paga a 7€ por euro apostado a que así suceda. Es esta opción la segunda más valorada por los apostantes, aunque la realidad la coloque bastante más detrás en opciones de mercado.

Isco y su oscuro paso por Sevilla

En el horizonte también está pendiente saber el club de Isco. El Sevilla anunció de manera sorpresiva el fichaje del malagueño en verano, que era una obsesión de Julen Lopetegui desde que tuvo conocimiento de que estaba libre. El otrora entrenador sevillista mantuvo varias reuniones con Monchi para pedirle que apostara por Isco. Monchi accedió. Pero los malos resultados propiciaron la salida del entrenador vasco e Isco se quedó desprotegido en un club que en realidad nunca deseo su llegada.

Su pobre rendimiento sobre el césped y un enganchón que pudo llegar más allá de lo verbal entre el propio Monchi e Isco le dieron la puntilla. Después de eso, el futbolista no volvió a entrenar con el grupo, alegando molestias en los tobillos. El paso de Isco por Sevilla se resume en dos asistencias en Liga y un gol en Champions.

El ‘no’ del Arsenal

Ahora, tras la ruptura de su contrato con el club hispalense, el malagueño regresa a su particular via crucis y no parece que lo vaya a tener fácil. De momento, ya se ha encontrado con un “no” rotundo encima de la mesa. Según informan varios medios, el jugador español llamó a Arteta para preguntarle si habías sitio para él en el Arsenal. El técnico de los gunners le dio un no por respuesta y le comunicó que no habría ninguna posibilidad para que jugara en su equipo. Isco tendrá que seguir buscando algún club donde poder jugar lo que resta de temporada después de que el conjunto inglés sea el primero en rechazarle.

Wolves, candidato al descenso

Isco seguirá llamando a la puerta de Lopetegui para recalar en el Wolverhampton Wanderers aunque desde Inglaterra no lo ven factible de momento. Según los pronósticos de Betfair, que los Wolves desciendan se paga a 2€ por euro apostado y son uno de los candidatos al descenso en Inglaterra. Lopetegui está obligado a fichar a alguien en el mercado de invierno y quién sabe si Isco encuentra allí la última oportunidad para reconducir su carrera.

CR7: Al Nassr, por encima de cualquier otro

Porque todo apunta a que Cristiano Ronaldo ya se encuentra en Arabia Saudí para firmar por su nuevo club. Tras rescindir su contrato con el Manchester United, el delantero disputó el Mundial de Qatar 2022 como agente libre, a la espera de encontrar un nuevo equipo para lo que resta de temporada. Según esta información, club y agente del jugador ya habrían llegado a un acuerdo para que el futbolista firme por el club saudí hasta el 2025, con lo que acabaría su periplo con 40 años. A tenor de lo que cuentan los medios, el Al Nassr no llegaría hasta los 20 millones de euros por temporada que se apuntó hace unos días, sino que la cifra es sensiblemente inferior. Y es que en Arabia no quieren que se les escape el único jugador que puede ponerles actualmente en el escaparate futbolístico mundial, con la Copa del Mundo 2030 en el horizonte.

Ilustres del mercado libre

Otros jugadores interesantes que quedan libres son Santiago Arias, ex del Atlético de Madrid, Salomón Rondón, ex delantero de Málaga o Las Palmas entre otros clubes, Nikola Maksimovic, que podría recalar en la Roma o el mundialista croata Matej Vydra. Un elenco de jugadores top que acapararán focos en esta ventana invernal de traspasos. Ninguno como Isco y Cristiano, dos perlas en un mercado histórico precisamente por lo que deparará su futuro.