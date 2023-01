La Copa del Rey señala el camino de la esperanza para el Sevilla

En Betfair, el conjunto sevillista genera un buen presagio para conquistar la Copa del Rey y sólo es superado por equipos en mucha mejor forma en LaLiga. Incluso Villarreal o Betis, que están realizando una óptima temporada, están por debajo en índice de probabilidad para llevarse la competición del KO.

Una de las temporadas que más está sorprendiendo en lo negativo es la campaña del Sevilla. El conjunto hispalense se encuentra antepenúltimo de Primera. Hay riesgo de descenso. De hecho, los hispalenses marcan la línea del infierno con 15 puntos, a dos del Valladolid, Celta, Getafe y Espanyol, conjuntos ya en zona de salvación. Le sigue el Cádiz con los mismos puntos y el Elche con cuatro. Sampaoli, que llegó al equipo a comienzos del pasado mes de octubre, no ha sido capaz de cambiar el rumbo con el que comenzó la temporada de la mano de Julen Lopetegui. Desde su fichaje solo ha conseguido nueve puntos en nueve partidos (dos más que los que consiguió el actual técnico del Wolverhampton en 8 jornadas). La situación es preocupante. Pero hay una esperanza llamada Copa del Rey.

Aunque en las últimas ruedas de prensa, la gran mayoría de preguntas vayan dirigidas a lo que le sucede al club. El técnico argentino trató de ser lo más optimista posible con lo que le ocurre al equipo. “Yo cuando llegué al club estaba en la misma situación que ahora. Estaba muy comprometido, con muchos problemas institucionales, deportivos… Lo que vine a hacer es a ayudar, de poder cambiar el rumbo del equipo para que no padezca lo que le está pasando en la actualidad”, analiza sin ocultar que unos buenos resultados en el torneo del KO podrían ayudar a los de LaLiga. Vasos comunicantes para salvar la temporada. No sería la primera vez que la Copa rescata los pedazos de un mal curso en el torneo de la regularidad. Ahora podría repetirse.

Según los pronósticos de Betfair, resulta llamativo como el Sevilla sigue siendo uno de los clubes mejor posicionados para ganar el torneo del KO. Que el conjunto de Nervión gane la Copa se paga a 13€ por euro apostado y sólo Real Madrid, Barcelona, Atlético y Real Sociedad le superan en predicción. El Sevilla, a pesar de vivir una situación dramática en LaLiga genera mejor presagio que equipos en forma como el Villarreal o el Betis (cuota 14.0 para ambos).

La esperanza se llama Valencia de Koeman

En 2008, el fútbol español vivió una situación similar con el Valencia de Koeman cuando ganó la Copa del Rey y casi desciende a Segunda División en medio de un ambiente cargado de polémicas. En la final del 16 de abril, los che tumbaron al Getafe. Antes había dejado en el camino a Atlético y Barça. Se decidió no festejar el título por la delicada situación en la Liga. En el césped del Calderón sí lo hicieron los jugadores, aunque lejos del cuerpo técnico.

“La cena de celebración de aquella noche parecía un funeral”, afirmó entonces uno de los presentes. Allí ya se intuyó el despido de Koeman, confirmado cuatro días después de perder en San Mamés. “Poco a poco destrozó el equipo. Aun así, ganar la Copa tuvo su mérito”, se sinceró Jaime Gavilán, quien no pudo jugar esa final vestido de azulón por la cláusula del miedo. Koeman reconoció que no guarda “el mejor recuerdo” de aquel curso.

“Tomé unas decisiones e igual me equivoqué, pero al menos ganamos un título. Es un sitio donde falta tranquilidad para trabajar según se ha visto con tantos cambios de entrenador en los últimos 15 años”. De hecho, cuando Koeman levantó la Copa aseguró que el Valencia no ganaría ningún título en los cinco años siguientes. Pasaron once.

Demasiadas similitudes con el Atlético del descenso

Los números del Sevilla no llaman a la esperanza en Liga. Rozando el descenso, los fantasmas de una posible caída a Segunda atemorizan a cualquier aficionado sevillista. La última vez que cayeron fue en la temporada 1999-2000, como colista. Tal y como está el Sevilla a día de hoy, hay muchas similitudes a aquel equipo que bajó de categoría hace 22 años. Pero también puede haber similitudes con equipos que estuvieron mal en liga y salvaron la temporada en la competición del ko.

Es precisamente el caso del Atlético de Madrid en esa temporada 1999-2000 donde el club rojiblanco descendió junto al Sevilla a Segunda pero llegó incluso a disputar la final de Copa del Rey frente al Espanyol. Cayó derrotado, pero estuvo a punto de ganar el título en Valencia y dar una alegría a sus aficionados después de una terrible temporada. Aquel equipo también estaba construido para algo grande, pero terminó naufragando en medio de convulsiones institucionales (intervención judicial incluida). La situación, por momentos, se le parece a la del Sevilla.

Recreativo y Middlesbrough

Otro finalista de Copa del Rey con problemas fue el Recreativo de Huelva en 2003. El equipo onubense logró el hito de llegar a la final del 2003 frente al Mallorca, pero cayó con contundencia por 3-0. Como el Atlético en el año 2000, el Recre bajó a Segunda y en este caso desde entonces el club decano del fútbol español no ha vuelto a la élite del fútbol nacional.

En el extranjero llamativo fue el caso del Middlesbrough en Inglaterra. Llegó a las finales de la Copa de la Liga y la FA Cup en 1997 pero descendió a la Championship (segunda división inglesa). El Sevilla busca una vía de alegría en la Copa que, de paso, pueda revitalizarle en la Copa. Ahora toca a los de Sampaoli qué quieren ser: si el Valencia de 2008 o el Atlético de 2000.