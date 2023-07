El controvertido brazalete del FC Barcelona

En las últimas temporadas ser capitán del Barça se ha convertido en un quebradero de cabeza para jugadores como Busquets, Messi o Alba... En estos tres ejemplos, los futbolistas mantuvieron constantes tensiones con la directiva por las reducciones salariales y acabaron marchándose del club Tras la salida de Sergio Busquets el nuevo capitán es Sergi Roberto. Desde la afición culé no se ve con muy buenos ojos que sea el capitán del equipo

En las últimas temporadas ser capitán del FC Barcelona se ha convertido casi en una profesión de riesgo. Y es que tanto los últimos que han portado el brazalete (Sergio Busquets y Leo Messi) como las llamadas vacas sagradas, (Piqué o Jordi Alba entre muchos otros) no han parado de tener conflictos con la directiva, ya fuera con Josep María Bartomeu o después con Joan Laporta.

Estos cuatro futbolistas se han acabado marchando y el relevo de primer capitán lo ha recogido Sergi Roberto, un jugador criado en la Masía, algo que supuestamente gusta y mucho en la afición culé. Pero, aun así, los aficionados azulgranas no ven con muy buenos ojos que ahora sea el primer capitán del equipo, y posiblemente el motivo sea, que el verano pasado Sergi Roberto fuera puesto en el disparadero tras filtrarse la alta ficha que percibía. Finalmente, renovó reduciéndose su salario en más del 50%. Le acompañarán esta temporada en la tarea de llevar el brazalete el veterano Ter Stegen, De Jong y un ‘novato’ como Araujo.

Sergi Roberto, en la foto de los títulos

Lo cierto es que guste o no, Sergi Roberto es ya el capitán y saldrá por tanto en primer plano levantando el trofeo, en el caso de que el Barça conquiste algún título, aunque eso sí, a la espera de poder inscribir a los fichajes y de hacer alguna incorporación más, los de Xavi Hernández no son los favoritos a reconquistar el de Liga: el Real Madrid es el principal favorito según los pronósticos de Betfair con una cuota de 2€ por euro apostado, y los azulgranas son los segundos favoritos (2.4€ por euro apostado).

Más difícil se ve que Sergi Roberto eleve al cielo la sexta Copa de Europa, puesto que los azulgranas son sólo los quintos favoritos al título con una cuota de 13€ por euro apostado, y tienen por delante al actual campeón y favorito Manchester City (3.0), Bayern Munich (8.0), el eterno rival, el Real Madrid (9.0) y el Arsenal (12.0).

El origen de los problemas

Seguramente el primero de los conflictos entre capitanes, o al menos el primero que se hizo público fue el que mantuvieron abiertamente Luis Suarez y Bartomeu. El delantero se marchó al Atlético de Madrid en el verano de 2020 y lo hizo cargando públicamente contra Bartomeu tras haber sido apartado. Suarez también criticó duramente al entrenador Ronald Koeman, que fue el encargado de trasladar al jugador que debía marcharse del equipo. Suarez era una ‘vaca sagrada’ en el vestuario y su salida ya deterioró mucho las relaciones entre el vestuario y la directiva, pero el detonante vino con la pandemia.

La delicada situación económica del club se incentivó todavía más con la crisis del COVID- 19, lo que obligó a los jugadores a constantes reducciones salariales. El caso más sonado, el de Piqué, que en verano de 2021 y ya con Laporta en la presidencia, con una nueva reducción ayudó a la inscripción de los nuevos fichajes.

Salida de Messi

El 7 de marzo de 2021 Joan Laporta volvía a ser nombrado presidente del FC Barcelona. En su programa electoral estaba la continuidad del capitán Leo Messi, manteniendo además que era el único que podía conseguirlo, pero meses después, el argentino se tendría que marchar a Paris. La familia Messi y el propio jugador señalaron a Laporta como el responsable de su marcha del club.

Pero no sería este el único problema que Messi tendría con la directiva azulgrana. Un año antes el jugador envió un burofax al club informando de que quería marcharse. Por aquel entonces Bartomeu era el presidente y el futbolista criticó duramente su gestión asegurando que le había mentido y que no había un proyecto para el club, si no que únicamente se iban tapando agujeros y haciendo malabares. Además, desde el entorno de Messi siempre se insinuó que la filtración de su astronómico sueldo salió del palco.

Busquets y Jordi Alba, los últimos casos

Los últimos futbolistas en sufrir las ‘consecuencias’ de portar el brazalete del Barça han sido Jordi Alba y Busquets. Ambos jugadores se han unido al Inter de Miami junto con Messi y se han marchado del Barcelona. Uno, Busquets, al terminar contrato y no llegar a un acuerdo muy a la baja de renovación, y otro, Jordi Alba, viéndose obligado a rescindir su contrato con el club, al tratarse de uno de los jugadores con un salario más alto.