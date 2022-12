La confirmación de Enzo Fernández

Ha vivido una segunda mitad de año inimaginable: consolidado en el Benfica, ha sido campeón del mundo con Argentina Completó un excelente Mundial en Qatar 2022 y fue designado como el mejor jugador joven del torneo

El centrocampista del Benfica, Enzo Fernández, ha vivido una segunda mitad de 2022 inimaginable: en sólo cinco meses ha pasado de joven promesa a campeón del mundo. Ha revitalizado a su club y se ha convertido en uno de los más deseados en Europa.

El argentino, que el pasado mes de agosto jugó su primer partido con los de Lisboa, fue titular en la final de un Mundial que acabó por conquistar y fue designado como el mejor jugador joven del torneo disputado en Qatar en los meses de noviembre y diciembre.

Procedente de River Plate por 10 millones de euros, obtuvo de inmediato la titularidad en el once inicial de Roger Schmidt y fue el elemento diferenciador en el buen inicio de curso del equipo: son líderes en la liga portuguesa con ocho puntos de ventaja sobre el Porto.

Qatar 2022, la irrupción definitiva

Enzo volvió a convencer a Scaloni y consiguió el pasaporte para el Mundial de Qatar. Empezó la competición como suplente y, en el segundo partido, una victoria por 2-0 contra México, marcó un fantástico gol, el primero con su país.

Fue titular en el siguiente duelo, ante Polonia, contra la que dio la asistencia del segundo gol argentino, y nunca más volvió a salir del once inicial y terminó levantando el trofeo: "Todavía no puedo creer que tuve el placer de representar a Argentina. No puedo creer que anoté un gol con esta camiseta. No puedo creer que ganamos la Copa del Mundo. No puedo creer que este último mes sea real".