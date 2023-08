Se confirma: la superioridad de Fernando Alonso en la F1 se refleja aquí

El de Aston Martin, a pesar de los problemas en las últimas carreras, sigue demostrando ser de los mejores de la parrilla El asturiano es el piloto que más distancia media le saca a un compañero de equipo de todas las escuderías

La escudería Aston Martin no pasa por su mejor momento en esta temporada. El equipo británico, que comenzó el año de la mejor forma posible, ha ido empeorando poco a poco y ha sido superada por Ferrari, McLaren o Mercedes. A pesar de ello, sigue contando en sus filas con uno de los mejores pilotos de la parrilla, según demuestran los datos.

Una estadística de 'Formularacers' demuestra el motivo por el que Alonso sigue siendo de los pilotos con más superioridad del campeonato. Se trata de la distancia entre compañeros de equipo de todas las escuderías.

El de Aston Martin es el piloto que más distancia media le saca a su compañero de equipo en cada carrera de lo que llevamos de temporada 2023. Fernando Alonso es 19,5 segundos más rápido de media que Lace Stroll con la mitad del campeonato ya disputado.

Median teammate gaps in 2023 (races):



ALO 19.5 secs ahead of STR

ALB 17 secs ahead of SAR

VER 11.5 secs ahead of PER

HAM 6.6 secs ahead of RUS

BOT 6.5 secs ahead of ZHO

HUL 6 secs ahead of MAG*

NOR 4 secs ahead of PIA

OCO 3.1 secs ahead of GAS

LEC 0.8 secs ahead of SAI