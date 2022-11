La confesión de Van Gaal

El encuentro entre Países Bajos y Ecuador de la segunda ronda del Mundial acabó con empate a uno "Ecuador pudo ganar, pero tampoco tuvieron muchas ocasione", explicó el seleccionador neerlandés

El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, reconoció que Ecuador les superó en todas las fases del juego en el partido que disputaron en el Mundial de Qatar que acabó con empate a uno.

"No hemos jugado un buen partido. Jugamos bien sin balón, pero no con él, un problema que ya tuvimos en el primer partido. Hemos perdido todos los duelos", aseguró.

"Hemos sido pobres en términos de posesión y si no la tenemos no llegamos al área rival, hemos regalado el balón rápido. No hemos estado a al altura en la construcción de juego. Todo fue para Ecuador, nos superaron", agregó.

Van Gaal reconoció que Ecuador pudo lograr la victoria, porque Gonzalo Plata estrelló un balón en el larguero, pero dijo que tampoco tuvieron muchas ocasiones. "Ecuador pudo ganar, pero tampoco tuvieron muchas ocasiones, una que estrellaron en el larguero. Les hemos regalado varias ocasiones. No ha habido muchas ocasiones claras en el partido", dijo.

Países Bajos, que tenía una buena oportunidad para certificar el pase a los octavos de final, se jugará ante Qatar, ya eliminada, el billete para la siguiente ronda del Mundial.