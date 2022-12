La confesión más dura de Nadal

El balear habló abiertamente sobre su lesión crónica en una entrevista para el Diario MARCA Reconoce que el tratamiento al que se sigue sometiendo le ha cambiado la vida personal y profesional

El actual número 2 del mundo, Rafa Nadal, se ha sincerado en una entrevista para el Diario MARCA sobre su crónica lesión en el pie izquierdo: "Pensaba que tenía que dejar el tenis porque había perdido mi vitalidad y era una persona triste la mayoría de días".

El balear, que ha vivido un año convulso en lo deportivo, aunque con dos Grand Slam más en el palmarés, relató cómo el nuevo tratamiento le ha ayudado en lo profesional y en lo personal: "Un tratamiento que me ha cambiado drásticamente. Ya no mi carrera, que al final es secundaria, sino mi vida personal".

En esta línea, el 22 veces campeón de Gran Slam apuntó que se siente feliz: "Ahora soy mucho más feliz, más allá de ganar o perder en la pista, porque yo era un cojo. Jugaba al tenis con muchísimos antiinflamatorios pero yo iba cojo todo el día".

La retirada, inviable

Nadal también ha destacado que no se marca un punto final en su carrera: "Cuando empiezas a pensar mucho en la retirada ya estás entrando en esa dinámica y yo no estoy en ese punto. De verdad que es que no la visualizo".

El de Manacor tiene entre ceja y ceja ya el próximo gran evento en el calendario: Australia Open 2023. Con Roland Garros como gran reto de superación, una vez más, el español quiere seguir ampliando su palmarés y mantener la dinastía sobre Federer y Djokovic.