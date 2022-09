El comienzo de Ter Stegen ya es el mejor desde que está en Barcelona y eso se nota en los pronósticos

En Betfair, el portero azulgrana es el máximo favorito para conseguir el trofeo Zamora que premia al guardameta que encaja menos goles en LaLiga. Un gol encajado en seis partidos de liga lo que conlleva una media de 0,16 goles encajados por partido. Es el mejor registro del alemán desde que llegó.

Si Marc-André Ter Stegen tenía este curso una especie de 'ultimátum' por parte de la opinión pública del Barça, lo cierto es que no se ve la presión por ningún sitio. El germano está viviendo el mejor arranque desde que aterrizó en la Ciudad Condal. Un gol encajado en las seis primeras jornadas de Liga (una media de 0,16 tantos encajados por encuentro) lo sitúan como el mejor guardameta de las grandes ligas europeas. El FC Barcelona, entre España, Alemania, Inglaterra e Italia es el club que en el campeonato nacional ha encajado menos hasta la fecha. Y todo eso, se nota para bien en los pronósticos de Betfair.

Echando un vistazo a las nueve temporadas, contando la actual, que lleva Ter Stegen en el FC Barcelona, nos topamos con que es su mejor comienzo de siempre. Y eso son palabras mayores. Desde la 2014-15 (empezó disputando solo Champions y Copa del Rey), el germano nunca había vivido un arranque así. Repasando los seis primeros partidos oficiales de cada una de sus campañas, nos topamos con que la mejor había sido la 2016-17, cuando encajó tres dianas (0,5 por partido). Según los pronósticos de Betfair, esto se traduce en que sea el máximo favorito para ganar el Zamora (premio al portero menos goleado) en la actual campaña.

Que Ter Stegen sea el guardameta que menos goles encaje esta temporada alcanza una probabilidad implícita del 57,8% siendo el guardameta con el mejor índice de probabilidad de LaLiga. En este comienzo imponente del futbolista formado en el Gladbach, obviamente hay que mencionar a una defensa que está concediendo mucho menos.

La mejoría de activos en defensa

Con las posiciones dobladas y con incorporaciones de la talla de Christensen, Koundé, Bellerín o Marcos Alonso (más el excelente momento de forma de Eric Garcia), el Barça tiene una retaguardia de garantías, aunque ahora asomen las lesiones de Araujo y Koundé. Y esa seguridad que está transmitiendo (frente al Cádiz no se concedió ni una sola ocasión clara) genera un cambio, lógicamente, en el estado de ánimo y de confianza de Ter Stegen.

Incluso está por delante de uno de Courtois, el guardameta del Real Madrid, que desde la temporada pasada está a un nivel altísimo. Según los pronósticos de Betfair, que Courtois gane el próximo Zamora alcanza una probabilidad implícita del 33,3% y es el gran competidor de Ter Stegen.

Un descanso necesario

Tras su último partido con Alemania, Ter Stegen, que ya fue titular también el pasado viernes en la derrota ante Hungría, habló sobre su gran momento de forma y apuntó una de las claves de este más que notable arranque de curso: "El verano me ha ido muy bien, porque podía relajarme y liberarme un poco de todo lo que había, pero sobre todo mentalmente, porque no hice casi nada mientras estaba de vacaciones y de vez en cuando es necesario para cargar pilas. Y así he podido empezar bien y estar en buenas condiciones", aseguró el guardameta culé.

Oblak, lejos de Courtois y Ter Stegen

Según los pronósticos de Betfair, lejos de Ter Stegen y Courtois quedan otros porteros como Oblak. Que el guardameta del Atlético de Madrid sea el portero que menos goles encaje en LaLiga alcanza una probabilidad implícita del 14,3%. Ha encajado seis goles en seis partidos, los mismos que Courtois, pero las sensaciones son de una defensa, la del Atlético, mucho más vulnerable que la del Real Madrid.

Goles encajados por Ter Stegen en las seis primeras jornadas de LaLiga en el FC Barcelona:

Temporada 2014-2015: 4 goles en 6 partidos (0,66 por encuentro)

Temporada 2015-2016: 9 goles en 6 partidos (1,5)

Temporada 2016-2017: 3 goles en 6 partidos (0,5)

Temporada 2017-2018: 5 goles en 6 partidos (0,83)

Temporada 2018-2019: 4 goles en 5 partidos (0,66)

Temporada 2019-2020: 7 goles en 6 partidos (1,16)

Temporada 2020-2021: 5 goles en 6 partidos (0.83)

Temporada 2021-2022: 8 goles en 6 partidos (1,33)

Temporada 2022-2023: 1 gol en 6 partidos (0,16)