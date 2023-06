El City persigue la gesta del United de 1999

De ganar la Champions, el conjunto de Guardiola igualaría la histórica temporada del United, último club en ganar Premier, Champions y FA Cup en un mismo año Los pronósticos dan muy favorito al City para la final frente al Inter del próximo sábado. Sería la primera Champions del club citizen

Muchos analistas coinciden en señalar al actual Manchester City como el mejor club de la historia de la Premier League. Comparando su trayectoria con el Arsenal de los invencibles (ganó la Premier en 2004 sin perder ningún partido) o el Manchester United de 1999. Precisamente el United de Alex Ferguson fue el último club en ganar la Premier League, la Champions y la FA Cup en un mismo año. El City de Guardiola está a un paso de ganar esos tres títulos, ganando al Inter en la final de la Champions lo conseguiría.

Según los pronósticos de Betfair, que gane el Manchester City su primera Copa de Europa se paga a 1.22€ por euro apostado mientras que gane el Inter la final cotiza a 7€ por euro apostado. La trayectoria del equipo citizen recuerda mucho a aquel United de 1999. Dirigido por Sir Alex Ferguson, el Manchester United hizo una temporada perfecta en la campaña 1998-1999 en los tres torneos más importantes que disputó (perdió la Charity Shield ante el Arsenal por 3-0 y fue eliminado en cuartos de final de la Copa de la Liga por el Tottenham Hotspur). La Premier League la conquistó con 79 puntos, curiosamente sobre el Arsenal, mismo rival al que le ganó el título el Manchester City esta temporada.

Una racha impecable

Los londinenses, campeones defensores, habían ganado 16 partidos desde el 20 de diciembre de 1998 en adelante y empatado los cuatro restantes y así se habían puesto tres puntos por delante de un Manchester United que tampoco perdió en sus últimos 17 encuentros, pero la caída del Arsenal en Leeds en la jornada 37, por 1-0 con un gol de Jimmy Floyd Hasselbaink al minuto 86, dejó el torneo en manos del United, que con un empate ante Blackburn Rovers sacó un punto de ventaja.

Sin descanso

Seis días después, un Manchester United que no se podía permitir descansar, al contrario de lo que pudo hacer Manchester City en sus últimos encuentros de esta temporada, tuvo que jugar la final de la FA Cup en Wembley ante el Newcastle United, un equipo que había hecho una mala temporada pero que estaba en la final de la FA Cup por segundo año consecutivo. El equipo de Ferguson no tuvo problemas y ganó por 2-0, con goles de Teddy Sheringham y Paul Scholes, este último titular debido a que por suspensión no iba a poder jugar la final de la Champions League al igual que Roy Keane, su habitual compañero en el centro del campo. David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville y Andy Cole también iniciaron el partido, pero no otros futbolistas como Jaap Stam o Dwight Yorke.

Un camino difícil

El sufrimiento más grande en la FA Cup había estado antes, con un 2-1 sobre el Liverpool en la cuarta ronda con goles de Yorke a los 88 minutos y Ole Gunnar Solksjaer a los 90, un 2-0 sobre el Chelsea en el replay de los cuartos de final luego de un 0-0 en Old Trafford y el 2-1 ante el Arsenal en semifinales -también en replay- tras un 0-0 que había ido a la prórroga, definido por un golazo de Ryan Giggs a los 109 minutos, en un partido todavía recordado que Manchester United terminó con un hombre menos por la expulsión de Keane en la segunda mitad.