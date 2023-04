Cinco técnicos españoles avisan de una nueva revolución en el fútbol europeo

El nivel del fútbol español en los banquillos es altísimo con seis entrenadores en la Premier League y otros muchos jóvenes con un enorme cartel en la élite El caso de Xabi en el Bayer, Míchel en Girona, Iraola en el Rayo o Arrasate en Osasuna hablan de la evolución positiva de los jóvenes técnicos nacionales

La Premier League se ha convertido en los últimos años en un gran imán de talento. Los clubes ingleses fichan, fichan y fichan a los mejores jugadores de las otras 'grandes' ligas del viejo continente y han hecho de la Premier la liga más atractiva del mundo. Pero no solo firman talento sobre el verde, sino que también lo hacen en el banquillo. España puede dar buena fe de ello. Hay muchos jugadores que han hecho las maletas y se han ido a algún equipo de la Premier y también ha sucedido lo mismo en cuanto a entrenadores.

Actualmente, hasta seis banquillos de la Premier League están ocupados por técnicos españoles. Mikel Arteta lidera la Premier League con el Arsenal, Pep Guardiola lleva años elevando al City a un nivel estelar y este año han llegado Emery, Lopetegui y Rubén Sellés, que están cumpliendo objetivos. También está Javi Gracia tratando de salvar del descenso al Leeds United. Esta dinámica nos lleva a preguntarnos si la tendencia puede durar y encontramos fuera de Inglaterra a varios técnicos que podrían ser más importantes aún gracias a sus últimas temporadas en la élite.

Hablamos de Míchel con el Girona, Xabi Alonso en Leverkusen, Andoni Iraola en el Rayo, Arrasate en Osasuna o Rubén Albés en LaLiga Smartbank con el Albacete. No sería descabellado pensar en que más de uno reciba la llamada de la Premier League o de banquillos importantes del fútbol europeo en las grandes ligas.

Xabi y el eterno vínculo con el Real Madrid

Empezando por Xabi Alonso que ya ha sonado para el banquillo del Real Madrid después de experimentar unos grandes resultados con el Leverkusen al que ha sacado del descenso para llevarle a puestos europeos en la misma temporada. El exfutbolista del club blanco fue cuestionado sobre los rumores que existen de la posibilidad de que Ancelotti deje el club y únicamente deseó que vuelva a conquistar la Champions League con el club de Chamartín.

“De rumores y posibilidades es muy difícil hablar, yo a Carlo le tengo un cariño personal muy grande por todo lo que viví con él, por su personalidad porque todos los jugadores que hemos estado con él le guardamos un grandísimo recuerdo y es un entrenador muy especial en un club muy especial con un reto muy grande que es poder repetir la Champions y ojalá lo pueda conseguir, me alegraría mucho por él y hasta ahí podría decir”, explicó Xabi.

El tolosarra también tiene un gran cartel en Inglaterra después de su exitoso paso por el Liverpool donde ganó una Champions y dejó un gran legado. Según los pronósticos de Betfair, que el Bayer Leverkusen gane la Europa League se paga a 9.5€ por euro apostado, sólo United y Juventus generan mejor presagio. Sería todo un hito para este club ganar el título ya que no gana ningún campeonato oficial desde 1993.

La Premier ya ha tentado a Iraola

Dentro de LaLiga también hay una gran salud de entrenadores nacionales de nivel. El caso de Iraola es muy comentado con la gran evolución de su Rayo Vallecano. Las buenas temporadas que está realizando al frente del Rayo han llamado la atención de varios equipos en los últimos tiempos. El que más interés ha mostrado es el Leeds, que estaba dispuesto a contratarlo este mismo mes.

"Ha habido ruido esta pero mi situación no ha cambiado. Ahora que estaba tranquilo porque había acabado el mercado y podíamos centrarnos en lo futbolístico, ha venido esto. No ha cambiado nada ni a nivel contractual, porque sigo teniendo contrato, ni a nivel de compromiso. Estoy centrado al cien por cien en el Rayo y en ese sentido no ha habido ningún cambio esta semana", dijo Iraola, en conferencia de prensa. Sin embargo, será difícil que el club vallecano puede retener a un técnico con tanto cartel.

Míchel y su campaña histórica en Girona

Algo similar sucede con Míchel, leyenda precisamente del Rayo que triunfa en Girona. El margen del Girona respecto del descenso es, a falta de nueve jornadas para el final de Liga, de 11 puntos y esto es un subidón de moral para un bloque que esta temporada ha sido capaz de puntuar en los estadios de los dos primeros clasificados de Primera: Camp Nou (Barça) y Santiago Bernabéu (Real Madrid). Míchel tiene contrato hasta 2024 pero raro será que las ofertas no lleguen en verano para un entrenador con una gran evolución.

La fórmula Arrasate enamora en Pamplona

Si histórico es lo que está haciendo Míchel en el Girona, lo es aún más el caso de Jagoba Arrasate que ha metido a Osasuna en la final de la Copa del Rey y lo ha alejado del descenso desde la primera jornada. El trabajo de Osasuna en el fútbol formativo es muy elogiable. En 2021, el filial ganó su grupo de Segunda Federación y obtuvo una plaza en la Primera RFEF. Puede parecer poco si lo comparamos con la presencia del Villarreal en LaLiga SmartBank, pero conviene recordar que muchos clubes de Primera, entre ellos algunos tan importantes como el Atlético, el Sevilla, el Betis o el Valencia, tienen al B más abajo.

Arrasate se ha ganado a las gradas de El Sadar. No hay cosa que más agrade allí que un equipo bravo que juegue a toda velocidad y ha conseguido marcar una época en Pamplona. Esa es la propuesta de Arrasate que tiene a Mendilibar y Jurgen Klopp como referentes. Después de años turbulentos, y de rozar incluso el descenso a Segunda B, los hinchas navarros disfrutan de nuevo por todo lo alto con el fútbol base como seña de identidad.

El sueño del Alba con la dirección de Rubén Albés

Más abajo, en la segunda categoría del fútbol español encontramos a Rubén Albés, la revelación en los banquillos que está haciendo en Albacete soñar con regreso a Primera. El Alba es la sensación de la temporada y pelea en esta recta final de competición por colarse entre los seis primeros y creer con el ascenso vía play-off. El conjunto manchego derrotó al Eibar, líder, en el Carlos Belmonte por 3-1. La última temporada del Albacete en Primera fue en 2005