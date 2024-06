Coco Gauff ha registrado 17 victorias en Roland Garros, tantas como Chris Evert antes de cumplir 21 años; Sólo Kathy Rinaldi Stunkel y Mary Joe Fernández han registrado más entre las mujeres estadounidenses antes de esta edad.

Coco Gauff es ahora una de las mejores tenistas de la actualidad. Ya lo era antes de ganar el US Open el año pasado y lo es ahora, como la tercera mejor tenista del ranking actual de la WTA y una de las más firmes candidatas a tomar el relevo en el tenis femenino junto a Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Qinwen Zheng. Con 19 años, es la top 20 más joven y una de las jugadoras con menos edad de todo el circuito.

La jugadora es ambiciosa: "Siempre supe que quería intentar ganar múltiples Grand Slams. A veces la gente se desmotiva después de ganar uno. Eso no ha sido un desafío personal para mí”, dijo Gauff en una extensa entrevista para Time.

Desde pequeña quería llegar lejos: "Cuando era niña era muy importante ver representación y verme a mí misma en los jugadores, especialmente en el campo donde predomina el blanco. No creo que hubiera creído que podría hacerlo si no fuera por ellos".

Y ha llegado a la conclusión que lo mejor es jugar para ella misma: "Mi objetivo es estar relajada, divertirme y jugar con menos presión. Sé que la gente empezará a hablar de defender el título del US Open más adelante este año, pero eso no me preocupa. Es mucho más fácil jugar para uno mismo que para otras personas. Me di cuenta de que es imposible satisfacer a todos”.