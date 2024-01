La Champions es la esperanza de Xavi

La mala temporada del Nápoles, el siguiente rival del FC Barcelona en la Champions League, invita a cierto optimismo de recuperación culé. Los ‘azzurri’ no terminan de levantar el vuelo con Mazzarri y sus estrellas no responden. En defensa ya casi ha recibido los mismos goles que el curso pasado. En los pronósticos de Betfair el Barça es ligeramente favorito a ganar en la ida en el Diego Armando Maradona ante un rival descolgado en la Serie A.

La derrota del FC Barcelona ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España (4-1) deja poco espacio para las interpretaciones optimistas en los azulgranas, que han visto como han perdido el primer título de la temporada ante el eterno rival con un resultado abultado. En Liga los de Xavi Hernández navegan lejos del líderato y en las otras dos copas restantes (Copa del Rey, Champions League) emergen dudas, aunque es ahí donde se pueden ver brotes verdes. Especialmente en Europa, terreno abonado en los dos últimos cursos para la depresión culé que, sin embargo, esta temporada puede ofrecer ciertos fogonazos de optimismo.

Fundamentalmente porque el rival, el Nápoles, vigente campeón de la Serie A tras un curso exultante, está haciendo una temporada mala que amenaza con dejarle fuera de puestos europeos. Los de Mazzarri siguen sin entrar entre esas posiciones de privilegio y aunque este fin de semana ganaron a la Salernitana (2-1), la imagen que ofrecieron fue de nuevo de un equipo limitado. Ante el conjunto del portero mexicano Memo Ochoa (ex del Granada o del Málaga entre otros), ganaron navegando en los tiempos de añadido. Tras el 0-1 de Candreva, el empate llegó de penalti ya rozando el descanso y el gol del triunfo, cuando el crono marcaba el 96’. La agonía por estilo.

El Barcelona, favorito en Nápoles

Una imagen de debilidad acumulada durante toda la temporada (Rudi García fue destituido tras 12 partidos) que se nota en las apuestas de fútbol de Betfair, que para el partido de la ida de octavos de final en el Diego Armando Maradona, dan como favorito al Barça antes que a los locales.

Eso sí, con una ligerísima ventaja, un 39% de probabilidades implícitas frente al 38% que le otorgan a los napolitanos. Una mirada al largo plazo es más benévola con los culés, que emergen como el sexto candidato a ganar el torneo casi a la par que el PSG (probabilidad implícita del 14 para los de Xavi) y por delante del Atlético de Madrid.

Recuperación insuficiente

El Nápoles no carbura y aquí no se cumple la máxima de que los cambios de entrenador ayudan a cambiar dinámicas. Al contrario. Con Mazzarri al frente de los ‘azzurri’, el Nápoles ha ganado sólo tres partidos, pero ha perdido cuatro y empatado uno. En algunos casos, con resultados vergonzantes, como el 0-4 que le metió el Frosinone de la zona baja o el 3-0 del Torino, equipo también enclavado en la zona media. De hecho, la victoria agónica ante la Salernitana, que inició la jornada como farolillo rojo de la Serie A, no hace más que acrecentar la percepción de que este equipo no carbura. Tampoco sus estrellas.

Ahí la mirada se divide entre varios futboilstas, pero especialmente hacia los de ataque. En especial a Kvaratskhelia. El georgiano (sólo 22 años) había explotado en las dos últimas temporadas como un jugador de clase mundial. Su eclosión desde la nada al estrellato el curso pasado (14 goles, 14 asistencias en 43 partidos) invitó a pensar en un posible salto de calidad rumbo a equipos de mayor pedigrí. Pero este fan declarado del Real Madrid y de Guti decidió continuar en un Nápoles donde su rendimiento está siendo aceptable (cinco goles, cuatro asistencias) pero insuficiente para reflotar al equipo.

Menos goles arriba, más goles abajo

Tampoco le acompañan otras dos estrellas en ataque, como el nigeriano Osimhen o Giovanni Simeone, hijo del Cholo. El primero está lejos del ritmo goleador de la temporada pasada, en la que acumuló 31 goles, y por ahora sólo ha hecho 8 goles. Un peldaño por debajo que no ayuda a recuperar la imagen de los azzurri. Simeone, que el curso pasado fue un complemento del gol extraordinario (hizo nueve), esta temporada apenas dos tantos. La suerte no le acompaña, como al resto de un equipo que en la retaguardia encaja como pocos. La temporada pasada sólo encajó 28 goles (fue el menos goleado de la Serie A) y en la actual campaña ya ha recibido 25 y eso que sólo se han disputado 20 jornadas.